مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في حادثي سير بكفر الشيخ

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لقى طفل مصرعه، وأصيب 4 آخرين في حادثي سير بالرياض وبمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثمان الطفل لمستشفى الرياض المركزي، والمصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.



تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارتين الأولى بمصرع طفل من عزبة هنداوى بمركز الرياض بحادث سيارة، وتم نقل جثمانه لمستشفى الرياض المركزي، وتبين أن الجثمان لـ ص. ر.ص.، وتم تحرير محضر بالواقعة.



كما تلقت غرفة العمليات إشارة بوقوع حادث سير في شاطئ السلام بمصيف بلطيم، أدى لإصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الاسعافات اللازمة. وبين التقرير الطبي إصابة كلا من مبروكة رزق الديب، 68 سنة، من وادى النطرون بمحافظة البحيره، باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نيفين فتحى جاب الله، 47 سنة، من القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، باشتباه كسر بالعامود الفقرى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شعبان حسن، 19 سنة، بجرح تهتكى بالساق اليمنى، من شبراخيت محافظة البحيرة، ونجلاء شحاته السيد، 40 سنة كدمات وسحجات، من محافظة البحيرة، وحالتهم مستقرة.