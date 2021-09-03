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أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا عبر جروبه الرسمي بالمركز الإعلامي أكد فيه عدم صحة حذف بيان مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد من صفحة النادي الرسمية عبر السوشيال ميديا وأكد أن البيان لم يتم نشره من الأساس على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي.

وجاء نص بيان نادي بيراميدز كالتالي: «بيراميدز ناد كبير ويمتلك العديد من وسائل التواصل الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام ومن بينها صفحات النادي الرسمية على السوشيال ميديا بجانب الجروب الرسمي للمركز الإعلامي للنادي».

وأضاف: «ونوضح أن النادي يختار الوسيلة التي تناسبه في نشر بياناته الرسمية، وفيما يخص بيان نفي مفاوضات النادي مع الزمالك بشأن عبدالله السعيد فإنه تم إرساله عبر جروب المركز الإعلامي للنادي ولم ينشر من الأساس عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى يتم حذفه، لذا وجب التنويه تجنبا لأي لغط أو شائعات».