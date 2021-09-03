عرض زار من فرقة «مزاهر».. دعوة للتحرر من الكبت

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داخل قاعة تشبه مندرة دوّار بلدى بمركز «مكان» للفنون التراثية، تبدأ فرقة «مزاهر» استعداداتها لتقديم عرضها الشهرى أمام جُمهور متلهف ويعشق فنًا نادرًا ومتجذّرًا فى أصولنا هو فن الزار، ويستعد الجمهور للجلوس قُبيل دخول الفرقة بدقائق، فيما أفرادها يستعيدون تفاصيل العرض فى رؤوسهم بينما ينفث أحدهم سيجارة، ويشرب آخر كوبًا من الأعشاب لتنقية صوته استعدادًا لوصلة إنشاد ومديح.

عرض زار من فرقة «مزاهر»

بعد اصطفاف الجمهور أماكنهم، تدخل الفرقة من الباب الخلفى لتبدأ وصلة من فن استثنائى لا يشبه فنًا آخر، مزيج من الغناء النوبى، الرقص، والعزف على آلات لن تجتمع سويًا إلا فى عرض زار: دفوف وطنبورة وكولة وصاجات، هى سر وصفة فن الزار الذى يأتى من جذور فرعونية، غذتها روافد سودانية، وعبرت من صعيد مصر إلى القاهرة ووجه بحرى ليتنوّع المنتج النهائى بتنوع من مارسوه.

عرض زار من فرقة «مزاهر»

ومن صورة مغلوطة عن فن الزار رسمتها الدراما وسيطرت على توقعات الحضور، فترقبوا ضربًا من الشعوذة، والصراخ، وسكب الماء، وذبح الطيور ونثر الدماء، وطرد الأرواح الشريرة، يأتى عرض فرقة «مزاهر» بمركز «مكان» ليصحح الصورة الذهنية عن الفن التراثى بصورته الحقيقية التى مورست فى الصعيد وشوادر وجه بحرى فى الموالد، وفى حوارى وطرقات السودان؛ حيث الامتزاج بين العزف والغناء والتمايل الرشيق الذى يدعو الجالسين للتجاوب معه من مواقعهم فى صورته الأبهى ليدعو للتحرر من الكبت والضغط.

عرض زار من فرقة «مزاهر»

عرض زار من فرقة «مزاهر»

عرض زار من فرقة «مزاهر»

عرض زار من فرقة «مزاهر»