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أرسين فينجر يقترح إقامة كل عامين.. ويكشف عن مقترح جديد لكرة القدم

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أرسين فينجر يقترح إقامة كأس العالم كل عامين.. ويكشف عن مقترح جديد لكرة القدم أرسين فينجر يقترح إقامة كل عامين.. ويكشف عن مقترح جديد لكرة القدم

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اقترح الفرنسي أرسين فينجر مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تنظيم نهائيات كل عامين، وذلك في حديث لصحيفة «ليكيب» الفرنسية المتخصصة نشرته، الجمعة.

وقال المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي: «المبدأ سيكون تجمع التصفيات، كل عام وفي نهاية العام (تنظيم) بطولة كبرى، كأس العالم أو بطولة قارية، بين نافذتي التصفيات، سيبقى اللاعب في ناديه طوال العام».

وتابع فينجر البالغ 71 عاماً: «يجب أن يكون هناك تنوّع أقل في الروزنامة بين فترات الأندية وتلك للمنتخبات، وبالتالي تقليص رحلات السفر بين القارات بالنسبة للاعبين، على سبيل المثال»، معللاً ذلك بتطبيق نظام نافذة دولية واحدة، على سبيل المثال في أكتوبر، مع مباريات أقل في التصفيات.

ووعد قائلاً: «بالنسبة للاعبين، لن يكون هناك المزيد من المباريات وستكون هناك فترة راحة إجبارية بعد النهائيات، مع 25 يوماً كحد أدنى، من ضمن أفكاري».

ومن المتوقع أن يدخل النظام الجديد حيّز التنفيذ «بدءاً من 2028»، وذلك بعد عامين من انتهاء مونديال 2026، كما أكد فينجر، مشدداً على عدم «وجود أي نية مالية خلف الفكرة، خصوصاً أن فيفا يعيد توزيع المال إلى جميع الاتحادات الوطنية في العالم من أجل تطوير كرة القدم في البلاد».

وختم معرباً عن أمله أن يُتخذ القرار في ديسمبر المقبل «هو مشروع عالمي لكرة القدم للرجال ولكن أيضاً للنساء ولمسابقات الشبان».

يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «فيفا» وافقت في مايو الماضي على اقتراح الاتحاد السعودي، تكليف الإدارة التنفيذية في فيفا بدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرة كل سنتين بدلا من أربع، كما هو معمول منذ انطلاق المسابقة عام 1930.

المصرى اليوم

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