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فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك «الموقوف»، النار ضد اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وذلك بعد قرارها بإلغاء معاش زوجة الراحل علاء على، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء السابق.

وكتب مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الله يرحمك ياعلاء على، للأسف اللجنة الغير شرعية المحتلة مباني النادي المتخصصة في الشو الإعلامي وإصدار البيانات وتلحسها بعد دقائق، اللي أهدرت هي واللي قبلها 350 مليون جنيه في 9 أشهر ولم تبني طوبة في النادي ولم يحاسبهم أحد على هذا الإهدار المتعمد للمال العام، عملت تمثيلية باسمك لكسب عطف جماهير الزمالك العظيمة الوفية المحترمة المخلصة يوم مباراة فريق البنك الأهلي مع فريق الزمالك».

وأضاف: «اللاعيبه اللي كلهم رجالة أبطال بتوفيق من ربنا سبحانة وتعالي وإخلاصهم وجهدهم فقط لاغير أسعدوا الملايين من جماهير الزمالك في مصر والعالم العربي بانتزاعهم بطولة غالية هي بطولة الدوري العام، رغم الظروف الصعبة والمحنة الغير مسبوقة التي مر بها النادي، عندما تم طرد مجلس الإدارة المحترم المنتخب والذي وفر الاستقرار لكل فرق النادي وتعاقد مع لاعبين سوبر في كل الألعاب، فكانت النتيجة حتى بعد رحيله أولادنا في كرة القدم والسلة واليد والطائرة حصدوا بجهدهم وإخلاصهم لجماهيرهم، بطولات هذا الموسم، لأن المجلس الذي تم تشويهه وضع الأساسات المتينة لهذه الفرق فمهما حدث من زلزال فلن تحدث أي هزة أو مجرد شرخ في البنيان العملاق وهم لاعبي هذه الفرق وغيرهم».

وتابع: «للأسف ادعت هذه اللجنة والتي سبقتها أن الفضل يرجع لهم في حصد هذه البطولات رغم انهم لايعرفون أسماء هؤلاء اللاعبين الأبطال.. ولقد قامت اللجنة الحالية بتسليم لاعبي الفريق الأول الأبطال في المباراة الأخيرة في الدوري تيشيرت عليه صورة واسم المرحوم علاء على تكريما لذكراه».

وواصل: «وبمجرد نهاية المبارة اسدلت اللجنة الستار على المشهد المحترم الذي عبر عن وفاء اللاعبين لزميلهم، وبعد دقائق قليلة خلعت اللجنةً قناع المرؤة والوفاء من على وجوه أعضائها لتظهر أنيابهم ويتخذون قرارا بإلغاء معاش زوجة المرحوم علاء على، ومنعها من دخول النادي هي وأطفاله الصغار بإلغاء العضوية التي كنت منحتها لها تكريما للمرحوم».

واختتم قائلا: «يابنتي العزيزة لا تحزني ولا تغضبي فجبر الخواطر عند الله سبحان وتعالي له أجر عظيم فالمال مال الله، معاشك انتي وأحفادي أبناء علاء سيظل ساريا دون انقطاع ومكتبي في انتظارك كل أول شهر أو اتصلي بهم في المكتب واتركي عنوانك وسيكون مال الله وخيره علينا جميعا في منزلك كل أول شهر».