أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

4 عروض لـ«ياما فى الجراب يا حاوى»

Print
4 عروض لـ«ياما فى الجراب يا حاوى» 4 عروض لـ«ياما فى الجراب يا حاوى»

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد الفنان يحيى الفخرانى لإحياء 4 عروض جديدة من مسرحيته «ياما فى الجراب يا حاوى» أيام 9 و10 و16 و17 سبتمبر الجارى، على أحد مسارح التجمع الخامس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من .

«ياما فى الجراب يا حاوى» عن رائعة بيرم التونسى والموسيقار أحمد صدقى «ليلة من ألف ليلة»، إخراج مجدى الهوارى بمعالجة جديدة، وأشرف عليها فنياً محمد هانى، ويشارك فى بطولتها عدد من النجوم، هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبى وكارمن سليمان، والنجم شريف الدسوقى، ونجوم المسرح سماء إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلى.

«يا ما فى الجراب يا حاوى» تدور فى أجواء «ألف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدى الغنائى، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنسانى فى أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا