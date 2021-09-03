4 عروض لـ«ياما فى الجراب يا حاوى»

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يستعد الفنان يحيى الفخرانى لإحياء 4 عروض جديدة من مسرحيته «ياما فى الجراب يا حاوى» أيام 9 و10 و16 و17 سبتمبر الجارى، على أحد مسارح التجمع الخامس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

«ياما فى الجراب يا حاوى» عن رائعة بيرم التونسى والموسيقار أحمد صدقى «ليلة من ألف ليلة»، إخراج مجدى الهوارى بمعالجة جديدة، وأشرف عليها فنياً محمد هانى، ويشارك فى بطولتها عدد من النجوم، هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبى وكارمن سليمان، والنجم شريف الدسوقى، ونجوم المسرح سماء إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلى.

«يا ما فى الجراب يا حاوى» تدور فى أجواء «ألف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدى الغنائى، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنسانى فى أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.