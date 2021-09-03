لجنة تحكيم «شاعر المليون» تستقبل طلبات الشعراء حتى 10 سبتمبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبى استقبال طلبات تسجيل الشعراء الراغبين بالمشاركة فى برنامج «شاعر المليون» بموسمه العاشر، حيث يستمر عبر موقع البرنامج الإلكترونى حتى 10 سبتمبر الجارى.

وأكدت اللجنة المنظمة للبرنامج على ضرورة التأكد من تعبئة كافة الخانات المطلوبة برابط التسجيل، وإرفاق القصائد مطبوعة بصيغة (pdf)، حيث أن التسجيل وجودة القصائد وتميزها معياراً لمقابلات لجنة التحكيم.

وكانت اللجنة قد أوضحت آلية التسجيل للراغبين بالمشاركة فى الموسم العاشر، وذلك بدءا من الدخول إلى الموقع الإلكترونى للبرنامج «www.millionspoet.ae»، وإكمال شروط التسجيل التى تتمثل بألا تقل أعمار المترشحين عن 18 سنة ولا تتجاوز 45 سنة، وإرسال قصيدة نبطية موزونة ومقفاة لا تتعدى 20 بيتاً ولا تقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة حيث لا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد، ويتوجب على الشاعر إرسال صورة شخصية (ذات خلفية بيضاء)، إلى جانب صورة ملونة عن جواز السفر (سارى لمدة 12 شهراً على الأقل).

ويأتى إطلاق برنامج «شاعر المليون» بموسمه الجديد فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم، لذا تحرص اللجنة المنظمة على الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة بما يضمن سلامة المشاركين والصحة العامة.

ويواصل برنامج «شاعر المليون» مسيرة نجاحه، ليعكس الجهود المبذولة لتعزيز حضور الشعر النبطى ودعم شعرائه، وإبراز دور العاصمة أبوظبى ورؤيتها فى احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافى وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافى.