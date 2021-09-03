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الأخضر يكتفي بحصة استشفائية في مقر المعسكر بعد الفوز على فيتنام

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الأخضر يكتفي بحصة استشفائية في مقر المعسكر بعد الفوز على فيتنام الأخضر يكتفي بحصة استشفائية في مقر المعسكر بعد الفوز على فيتنام

الأخضر يكتفي بحصة استشفائية في مقر المعسكر بعد الفوز على فيتنام

استأنف السعودي الأول لكرة القدم اليوم الجمعة، برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب عمان يوم الثلاثاء القادم على استاد مجمع السلطان قابوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.

يواصل "الأخضر" تدريباته يوم غدٍ السبت عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "استاد الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة المنتخب الوطني ستغادر إلى سلطنة عمان مساء يوم الأحد القادم، بعد أن يختتم الأخضر تدريباته مساءً على "استاد الأمير فيصل بن فهد".

من جهة أخرى أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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