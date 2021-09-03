وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الغربية تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

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عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر الوزارة وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية. وخلال الاجتماع تابع اللواء محمود شعراوي مع الدكتور طارق رحمي آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي يجري تنفيذها في قري مركز زفتى.

كما تابع شعراوي ورحمي جهود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات التنموية والخدمية ضمن البرنامج القومي لسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة. وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور تقوم به الأجهزة التنفيذية بالغربية في توفير الأراضي المطلوبة، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية، لسرعة الانتهاء من توفير كافة قطع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمختلف محافظات الجمهورية.



وأشار اللواء محمود شعراوي إلى متابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة ببرنامج تطوير الريف المصري والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولي، مشيراً إلى الاجتماعات الأسبوعية للسيد رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لسرعة إزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم. وأكد تقديم الدعم الكامل للمحافظة لتذليل أي معوقات أو تحديات ومتابعة الوزارة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة.

من جانبه عرض الدكتور طارق رحمي خلال الاجتماع نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بقري مركز زفتي والتي تبلغ ٦٠٤ مشروع بقيمة ٢.٨ مليار جنيه، تتنوع بين قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، الصحة، المجمعات الزراعية والبيطرية، الإسعاف والاتصالات، تم نهو ١٢٣ مشروع منها وجاري العمل في باقي المشروعات بنسبة انجاز وصلت ١٨ %.



وأكد محافظ الغربية على جولاته ومتابعته اليومية لمعدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وحياة كريمة للمواطنين وخلال اللقاء حرص اللواء محمود شعراوي على متابعة جهود محافظة الغربية في رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنيين بالمحافظة على مستوي نظافة الشوارع.



كما تابع شعراوي مع رحمي المشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بما يساعد في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة الغربية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي، وصيانة المعدات وتوفير حاويات وصناديق قمامة لتغطيه كافة مراكز المحافظة لمنع وجود أي تراكمات للقمامة. كما شهد اللقاء استعراض معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.



وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي مع الدكتور طارق رحمي جهود المحافظة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في إطار سعى الدولة للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وكذا سير عملية تطعيم المواطنين والفئات المستهدفة بالجهاز الاداري للمحافظة بلقاح فيروس كورونا.

وعرض محافظ الغربية الجهود التي حققتها أجهزة المحافظة في الحملات التي تقوم بها على المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.



ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار حملات الأجهزة المعنية ومواجهة أي مخالفات للاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحد من انتشار المرض، والالتزام بالتباعد الاجتماعى في المواقع الخدمية وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين. وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة التعامل بكل حزم ضد المخالفين لاجراءات الدولة في هذا الشأن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وأشار الدكتور طارق رحمي إلى عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالمحافظة لمتابعة اجراءات مواجهة فيروس كورونا رالالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وغسل الأيدى وتجنب الأماكن المزدحمة، مشيراً إلى التوجيهات التي أصدرها لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف عمليات التطهير لماكينات الصراف الآلى وأماكن تجمع المواطنين بصورة دورية ومستمرة.