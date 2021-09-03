بعد تعرضه لحملة سخرية.. نيمار يكشف مقاس قميصه مع البرازيل

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سخر المهاجم البرازيلي نيمار، من الهجوم ضده بسبب زيادة وزنه، وذلك بعد مباراة منتخب بلاده ضد مضيفه التشيلي (1-0) فجر اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم «قطر 2022».

وعاد نيمار إلى فريقه باريس سان جيرمان متأخرا هذا الصيف، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

وسخر البعض من نيمار بسبب الشكل الذي ظهر به، وافتقاده للياقة بشكل ملحوظ بعد العودة من الإجازة، وتعرض لهجوم بعد مباراته ضد تشيلي بسبب السمنة.

ونشر نيمار صورة له بعد المباراة عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «أقر أن اللقاء لم يكن الأفضل، لكن الانتصار تحقق في النهاية».

وأضاف عن تفسيره لزيادة وزنه: «القميص كان مقاس G وهو أكبر من ما ارتديه بشكل معتاد، في المباراة القادمة سأطلب مقاس M»، وأرفق تفسيره هذا بالرموز التعبيرية المليئة بالضحك، ولكن هذا لم يوقف حالة التعجب من الصورة التي ظهر بها اللاعب.