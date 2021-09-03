أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعد تعرضه لحملة سخرية.. نيمار يكشف مقاس قميصه مع البرازيل

Print
بعد تعرضه لحملة سخرية.. نيمار يكشف مقاس قميصه مع البرازيل بعد تعرضه لحملة سخرية.. نيمار يكشف مقاس قميصه مع البرازيل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سخر المهاجم البرازيلي نيمار، من الهجوم ضده بسبب زيادة وزنه، وذلك بعد مباراة منتخب بلاده ضد مضيفه التشيلي (1-0) فجر اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة «قطر 2022».

وعاد نيمار إلى فريقه باريس سان جيرمان متأخرا هذا الصيف، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

وسخر البعض من نيمار بسبب الشكل الذي ظهر به، وافتقاده للياقة بشكل ملحوظ بعد العودة من الإجازة، وتعرض لهجوم بعد مباراته ضد تشيلي بسبب السمنة.

ونشر نيمار صورة له بعد المباراة عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «أقر أن اللقاء لم يكن الأفضل، لكن الانتصار تحقق في النهاية».

وأضاف عن تفسيره لزيادة وزنه: «القميص كان مقاس G وهو أكبر من ما ارتديه بشكل معتاد، في المباراة القادمة سأطلب مقاس M»، وأرفق تفسيره هذا بالرموز التعبيرية المليئة بالضحك، ولكن هذا لم يوقف حالة التعجب من الصورة التي ظهر بها اللاعب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك بسوبر اليد وتأهله لكأس العالم

أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك بسوبر اليد وتأهله لكأس العالم

الزمالك يواجه برشلونة في كأس العالم للأندية

الزمالك يواجه برشلونة في كأس العالم للأندية

كلوب ينتقد اقتراح إقامة كأس العالم كل عامين.. ويندد بمواعيد تصفيات أمريكا الجنوبية

كلوب ينتقد اقتراح إقامة كأس العالم كل عامين.. ويندد بمواعيد تصفيات أمريكا الجنوبية

رئيس اليويفا يهدد فيفا بالانسحاب من بطولة كأس العالم

رئيس اليويفا يهدد فيفا بالانسحاب من بطولة كأس العالم