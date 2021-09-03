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عبر إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية «ستريت وورك أوت»، عن سعادته بمشاركة منتخب مصر في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»، والتى تعد المشاركة الرسمية الأولى لمصر في البطولات العالمية للعبة.

وأضاف «قرطام»، أن مصر يوجد بها لاعبين على مستوي عالمي في رياضة «ستريت وورك أوت»، والذين كانوا يشاركون في بطولات عالمية بشكل فردى، وحققوا نتائج مميزة.

ووجه «قرطام» الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعمه الدائم للعبة، وإجراءه اتصال هاتفى للاطمئنان على بعثة المنتخب، والذي يأتى في إطار الدعم المتواصل الذي يوليه الوزير للشباب المصري للشباب والرياضة المصرية.

وأكد رئيس الاتحاد على أنه يثق في أبطال مصر المشاركين في بطولة العالم، في تحقيق إنجاز رياضى جديد لمصر من خلال تحقيق مراكز متقدمة في الفئات المشاركين بها، والوصول إلى منصات التتويج، ورفع إسم مصر عاليًا.

وكانت بعثة المنتخب الوطنى لرياضة «ستريت وورك أوت»، وصلت أمس، الخميس إلى روسيا للمشاركة في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»، والمقامة بالعاصمة موسكو خلال يومي 4 إلى 5 سبتمبر الجاري، بمشاركة 84 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 30 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي للعبة.

وتضم البعثة التي يترأسها عمر الجبلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لـ«ستريت وورك أوت»، 4 لاعبين هم مازن أحمد، وعبدالرحمن ممدوح، وأشرف عادل، وأحمد جمال السيد. وتتضمن البطولة 5 فئات مختلفة هي «MEN Freestyle»، و«WOMEN Freestyle»، و«MEN Strength»، و«WOMEN Strength»، و«MEN Power»، ويشارك اللاعبان مازن أحمد وعبدالرحمن ممدوح في فئة «MEN Freestyle»، بينما يشارك اللاعب أشرف عادل في فئة «MEN Power»، ويشارك اللاعب أحمد جمال في فئة «MEN Strength».

وتعد تلك البطولة هي المشاركة الرسمية الأولى للمنتخب الوطني لـ«ستريت وورك أوت»، بينما شارك لاعبين مصريين بالبطولة 5 مرات بمشاركات فردية، وحقق فيها اللاعب عمر الجبلى المركز الـ15 على مستوي العالم.

وكان اللاعبان مازن أحمد وعبدالرحمن ممدوح قد تأهلا لبطولة العالم بعد فوزهما بالمركز الأول والثانى ببطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»، في فئة الحركات الهوائية على العقلة والمتوازي، والتى أقيمت بمركز شباب الجزيرة، بينما تم ترشيح الثنائي أشرف عادل وأحمد جمال السيد، في فئة ألعاب القوة، وألعاب الباور.