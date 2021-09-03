إنفاق أندية «البريميرليج» يتجاوز التوقعات رغم أزمة «كورونا»

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أنفقت أندية الدورى الإنجليزى لكرة القدم 1.5 مليار دولار، فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، فى سوق الانتقالات الصيفية. وهذا أقل إجمالى إنفاق لأندية إنجلترا منذ عام 2015، لكنه يظل أعلى من المتوقع وسط أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب ما نشرته شركة «ديلويت» لتدقيق الحسابات.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 11% عما حدث فى سوق الانتقالات فى يوليو وأغسطس العام الماضى، التى شهدت انخفاضا بنسبة 9% عن عام 2019، ليتسبب ذلك فى الانخفاض المتتالى فى إجمالى الإنفاق للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية بين عامى 2008 و2010، وذلك وفقا لديلويت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بى إيه ميديا) أن التحليل الذى نشرته «ديلويت» أظهر التأثر المستمر الذى عانت منه كرة القدم على المستوى المالى بسبب أزمة كورونا، بالإضافة إلى زيادة نسبة اللاعبين المنتقلين مجانا من 20 إلى 22%، وذلك رغم زيادة عدد اللاعبين الموقعين للأندية من 132 لاعبا العام الماضى إلى 148 فى العام الجارى.

وتعاقدت أندية الدورى الإنجليزى مع لاعبين مجانا، ماعدا 4 أندية فقط فى العام الحالى، وذلك بالمقارنة مع 8 أندية العام الماضى. وعلى الرغم من الانخفاض فى إجمالى الإنفاق، إلا أن مجموع ما تم إنفاقه فى اليوم الأخير من سوق الانتقالات وصل إلى 206 ملايين دولار.

وظل الدورى الإنجليزى كأكثر بطولة دورى أنفقت فيها الأندية على الانتقالات بمبلغ 770 مليون دولار، وهو ما يفوق ما تم إنفاقه فى الدورى الإسبانى (76 مليونا)، والدورى الإيطالى (69 مليونا)، والدورى الفرنسى (21 مليونا).

وشهدت تلك الدوريات الثلاثة تسجيل انخفاض للمرة الثانية على التوالى فى صافى الإنفاق، فيما كانت بطولة الدورى الألمانى «بوندسليجا» البطولة الوحيدة التى سجلت زيادة.