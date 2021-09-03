أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الكشف عن خطة مانشستر يونايتد بشأن هالاند

Print
الكشف عن خطة مانشستر يونايتد بشأن هالاند الكشف عن خطة مانشستر يونايتد بشأن هالاند

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

لن يتوقف مانشستر يونايتد عن السعى نحو النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، رغم تعاقده هذا الصيف مع الأسطورة البرتغالى كريستيانو رونالدو.

وأصبح المان يونايتد يمتلك كتيبة مدججة بالنجوم البارزين في خط الهجوم، على رأسهم رونالدو، وإدينسون كافانى، جادون سانشو، ماركوس راشفورد وماسون جرينوود.

ورغم ذلك، كشفت «ESPN» عن تخطيط إدارة يونايتد للتحرك في صيف 2022 نحو مهاجم أسود الفيستيفال، عبر دفع قيمة الشرط الجزائى في عقده، البالغة 75 مليون يورو.

يأتى ذلك رغم الراتب الضخم الذي سيتقاضاه رونالدو داخل مسرح الأحلام، إذ سيحصل على 385 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا.

ويخطط وصيف بطل الدورى الإنجليزى الممتاز لاستغلال العلاقة الوطيدة بينه وبين مينو رايولا، وكيل المهاجم النرويجى، لتحويل وجهة صاحب الـ 21 عامًا إلى ملعب أولد ترافورد.

وسيواجه مانشستر يونايتد منافسة شرسة من جاره سيتى في طريقه صوب هالاند، بالإضافة إلى ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

ندوات لتوعية مواطني الأسمرات بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي

ندوات لتوعية مواطني الأسمرات بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي