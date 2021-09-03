الكشف عن خطة مانشستر يونايتد بشأن هالاند

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لن يتوقف مانشستر يونايتد عن السعى نحو النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، رغم تعاقده هذا الصيف مع الأسطورة البرتغالى كريستيانو رونالدو.

وأصبح المان يونايتد يمتلك كتيبة مدججة بالنجوم البارزين في خط الهجوم، على رأسهم رونالدو، وإدينسون كافانى، جادون سانشو، ماركوس راشفورد وماسون جرينوود.

ورغم ذلك، كشفت شبكة «ESPN» عن تخطيط إدارة يونايتد للتحرك في صيف 2022 نحو مهاجم أسود الفيستيفال، عبر دفع قيمة الشرط الجزائى في عقده، البالغة 75 مليون يورو.

يأتى ذلك رغم الراتب الضخم الذي سيتقاضاه رونالدو داخل مسرح الأحلام، إذ سيحصل على 385 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا.

ويخطط وصيف بطل الدورى الإنجليزى الممتاز لاستغلال العلاقة الوطيدة بينه وبين مينو رايولا، وكيل المهاجم النرويجى، لتحويل وجهة صاحب الـ 21 عامًا إلى ملعب أولد ترافورد.

وسيواجه مانشستر يونايتد منافسة شرسة من جاره سيتى في طريقه صوب هالاند، بالإضافة إلى ريال مدريد وبايرن ميونيخ.