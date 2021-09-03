هازارد: أريد إعادة أموال صفقتى لريال مدريد

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شدد البلجيكى إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، على رغبته في استعادة قيمته ومستواه، لتعويض النادى الملكى الذي دفع الكثير من الأموال لضمه من تشيلسى.

وقال هازارد، خلال حوار مع صحيفة «HLN» البلجيكية: «يعتقد الناس أننى مصاب دائمًا، لكن إذا نظرتم إلى الوراء في مسيرتى، لا يوجد لاعب لعب هذا العدد من المباريات على مدى 10 سنوات».

وأضاف: «أفعل ما يجب أن أفعله، ومنذ بداية الموسم قمنا بعمل رائع مع المدرب البدنى، وفى الوقت الحالى الأمور تسير على ما يرام.. أشعر بتحسن، لكننى لست في كامل جاهزيتى، إلا أننى أتمنى أن نستمر على هذا المنوال».

وتابع: «فى بعض الأحيان يكون من الصعب أن تتعرض للإصابة، حيث تريد أن تلعب لكن لديك ألم، وهذه أسوأ اللحظات، وأحيانًا من الصعب فهمها، حيث تفعل كل شىء لكن هذا لا يساعد، وفجأة لا تريد أن تفعل أي شىء آخر (يضحك)».

هازارد لم يقدم المستوى المعهود مع الملكى

وأردف: «لقد وقعت لمدة 5 مواسم مع ريال مدريد، وأول موسمين لم يكونا جيدين، ولم تساعدنى الإصابات، ولا يزال لدى 3 مواسم أخرى لإثبات جدارتى، وأتمنى أن أنجح.. أنا في انتظار تلك اللحظة التي يمكننى فيها إظهار قيمتى مرة أخرى».

وعن رسالته للنادى، قال هازارد: «ريال مدريد أنفق بالفعل الكثير من المال لضمى، وأريد أن أعيده لهم».

وأتم: «المنتخب؟ سأحاول أن أكون بخير حتى مونديال قطر 2022، وبعد ذلك لا أعرف موقفى من المنتخب.. الفوز بكأس العالم سيكون أصعب من المنافسة على اليورو الأخير، لأن هذه كانت أفضل سنواتنا».