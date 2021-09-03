أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

هازارد: أريد إعادة أموال صفقتى لريال مدريد

Print
هازارد: أريد إعادة أموال صفقتى لريال مدريد هازارد: أريد إعادة أموال صفقتى لريال مدريد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شدد البلجيكى إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، على رغبته في استعادة قيمته ومستواه، لتعويض النادى الملكى الذي دفع الكثير من الأموال لضمه من تشيلسى.

وقال هازارد، خلال حوار مع صحيفة «HLN» البلجيكية: «يعتقد الناس أننى مصاب دائمًا، لكن إذا نظرتم إلى الوراء في مسيرتى، لا يوجد لاعب لعب هذا العدد من المباريات على مدى 10 سنوات».

وأضاف: «أفعل ما يجب أن أفعله، ومنذ بداية الموسم قمنا بعمل رائع مع المدرب البدنى، وفى الوقت الحالى الأمور تسير على ما يرام.. أشعر بتحسن، لكننى لست في كامل جاهزيتى، إلا أننى أتمنى أن نستمر على هذا المنوال».

وتابع: «فى بعض الأحيان يكون من الصعب أن تتعرض للإصابة، حيث تريد أن تلعب لكن لديك ألم، وهذه أسوأ اللحظات، وأحيانًا من الصعب فهمها، حيث تفعل كل شىء لكن هذا لا يساعد، وفجأة لا تريد أن تفعل أي شىء آخر (يضحك)».

هازارد لم يقدم المستوى المعهود مع الملكى

وأردف: «لقد وقعت لمدة 5 مواسم مع ريال مدريد، وأول موسمين لم يكونا جيدين، ولم تساعدنى الإصابات، ولا يزال لدى 3 مواسم أخرى لإثبات جدارتى، وأتمنى أن أنجح.. أنا في انتظار تلك اللحظة التي يمكننى فيها إظهار قيمتى مرة أخرى».

وعن رسالته للنادى، قال هازارد: «ريال مدريد أنفق بالفعل الكثير من المال لضمى، وأريد أن أعيده لهم».

وأتم: «؟ سأحاول أن أكون بخير حتى مونديال قطر 2022، وبعد ذلك لا أعرف موقفى من المنتخب.. الفوز بكأس العالم سيكون أصعب من المنافسة على اليورو الأخير، لأن هذه كانت أفضل سنواتنا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

مين هو كيروش مدرب المنتخب وليه الناس متفائلة بيه؟

مين هو كيروش مدرب المنتخب وليه الناس متفائلة بيه؟