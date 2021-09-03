منافسة ألمانية إيطالية على ميداليات المطاردة الفردية ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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تأهل الألماني جاسبر شرويدر، والإيطالي صامويل بونيتو، لنهائي سباق المطاردة الفردية ناشئين ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويتنافس الثنائي على الميداليتين الذهبية والفضية في النهائي الذي سوف يقام في الفترة المسائية اليوم بعد احتلال شرويدر المركز الأول في التصفية بزمن قدره 3:14.805 دقيقة، واحتلال بونيتو للمركز الثاني في التصفيات بزمن قدره 3:15.256 دقيقة.

ويتنافس الإيطالي فيولاتو مع الألماني فيليكس بن يوشوم على الميدالية البرونزية للسباق ذاته.

وكان سباق المطاردة الفردية للناشئين قد شهد مشاركة لاعبي منتخبنا بيجاد سعد والذي احتل المركز الـ 17 بزمن قدره 3:39.128 دقيقة، وعبدالرحمن فهيم والذي احتل المركز الـ 24 بزمن قدره 3:46.686 دقيقة.