المصري كيدز: الطريقة الصحيحة لخلع الحفاض لطفلك

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تحتار الأمهات فى اختيار الوقت المناسب لتعليم أطفالهن خلع الحفاض والاعتماد على أنفسهم عند دخول الحمام، وتقضى الكثيرات منهن وقتا صعبا وطويلا لحين تعليم أطفالهن.

تقول الدكتورة رانيا مصطفى لطيف، إخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة: «أفضل وقت لتعليم الطفل خلع الحفاض فى شهور الصيف لسهولة ذلك، ويجب تعويد الطفل من عمر سنتين». وأضافت: يجب على الأمهات مقارنة أطفالهن مع أطفال آخرين لأن كل طفل له قدرات خاصة به، ويجب التفرغ التام للطفل مع بداية تعليمه خلع الحفاض.

وقدمت «لطيف» عدة نصائح لتعليم الطفل خلع الحفاض بسهولة:

١- فى البداية يجب التحدث مع طفلك وتحديد وقت من ساعة لساعتين يقعد فى الحمام من خمس لعشر دقائق.

٢- التحدث مع الطفل حتى لو كلامه قليل أو ما مبيتكلمش لسه، هيفهم ويتعلم مع الوقت.

٣- تشجيع الطفل عند الجلوس فى الحمام مع التصفيق والغناء.

٤- عدم ضرب الطفل أو تهديده أو الصراخ أو الشدة.

٥- استخدمى طريقة المحاكاة أو التمثيل؛ خلى لعبته المفضلة تقعد فى الحمام وشجعيها تعمل «بيبى».. فيتأثر الطفل ويقلد.

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٦- فى مرات هيغلط فى التقدير ويعمل عملته بعد ما يقوم من الحمام بدقايق ييجى ضبط النفس وعدم الضرب.

٧-. لما يحقق التارجت ويتعلم الدخول إلى الحمام بمفرده احتفلى معاه وحسسيه بالإنجاز، كترى عدد المشجعين: والده وأخواته وبعض أفراد العائلة.

٨-. لو طفلك صغير وبيخاف من الحمام، حببيه فيه، هاتيله سلم أو قاعدة صغيرة وملصقات ملونة تكسر رهبته.

٩- أكتر من ٣.٥ سنوات هيتعبك ويعاندك جدا، فبرضه متتأخريش.

١٠- لو نجحتى فى خلع الحفاض (البامبرز) بالنهار حليتى ٩٠٪ من المشكلة.

١١- قللى سوائل وفواكه بالليل.. ومتنيموهوش وهو زعلان منك.

١٢- عوديه يدخل الحمام مباشرة قبل ما ينام.

١٣-. مع الوقت علميه الخصوصية فى خلع ملابسه ودخول الحمام وعلميه النضافة بعد الحمام.

١٤- احتفلى مع طفلك بكل إنجاز يعمله، حتى لو كان مجرد إنه بقى يعمل زى الناس فى الحمام.. بتفرق جدا.