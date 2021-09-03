المصري كيدز: «حدوتة».. «الديك المغرور»

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فى مزرعة جميلة وكبيرة بيعيش فيها حيوانات كتير وكمان الطيور اللى زيها مافيش، ودا كان كلام الديك المغرور اللى دايما يقول أنا أحسن واحد فى المزرعة أنا جامد وخطير ومن غيرى المزرعة ماتسويش. سمعه الكلب وهو ماشى، قاله: ليه يعنى كل دا فيك، إيه مختلف عننا؟. ضحك الديك وقاله إنت حيوان لكن أنا من الطيور، ودا أفضل كتير.

رد الكلب: لأ طبعًا مفيش حد أفضل من حد. إنت بس اللى مغرور. رد الديك أنا ليا دور كبير فى المزرعة بصحى الناس كل يوم على صوتى الجميل لكن إنت بتزعجهم طول الليل وتقعد تعلى صوتك وبتبقى مخيف. وكان الغراب واقف من بعيد سامع كل الكلام، قرب شويه للديك وقاله أنا كمان من الطيور بس عمرى ما أكون مغرور زيك.

قاله الديك لأن صوتك وحش وشكلك اسود ودمك تقيل.. زعل جدا الغراب، مبقاش عارف يعمل إيه وقرر إنه مش يكلم الديك تانى ولا يلعب معاه، وبالليل بعد ما كله راح ينام خرج شوية يتمشى، بص لقى الذئب بيجرى عليه، خاف وقعد يجرى ويجرى والذئب يجرى وراه، وقال: ياريتنى كنت بعرف أطير زى الغراب اللى كان شايف الذئب.

وبسرعة طار يصحى الكلب وقاله بسرعة تعال ننقذ الديك، جرى الكلب ورا الذئب وخلاه يمشى بعيد، وشكر الديك الكلب واعتذر ليه وقاله إنت صحيح صوتك عالى ويخوف بس إنت كمان بتحمينا.

رد عليه الغراب وقال: كل واحد فينا له ميزة، صحيح انت صوتك أحلى منى بس إنت مش بتعرف تطير زيى، قال الديك: فعلا صحيح مفيش حد فينا أحسن من حد، كل واحد عنده حاجة حلوة مش موجودة عند حد، وبقى الديك والكلب والغراب يلعبوا دايما مع بعض.