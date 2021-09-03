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المصري كيدز: نصائح لاستقبال العام الدراسى الجديد

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المصري كيدز: نصائح لاستقبال العام الدراسى الجديد المصري كيدز: نصائح لاستقبال العام الدراسى الجديد

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تمثل بدايات الموسم الدراسى مشكلة للأطفال، حيث اعتاد الأطفال السهر حتى وقت متأخر من الليل وعدم الاستيقاظ مبكرًا من النوم، واللعب فى كل الأوقات والخروج مع الأصدقاء فى النادى.

تقول الإخصائية نورهان السيد: يجب على الأمهات تأهيل أطفالهن بأسلوب التشويق وسرد قصص وحكايات عما سيفعلونه مع أصدقائهم، ولا تقارنى العام الدراسى الجديد بما مضى من أعوام.

وأضافت: جهزى طفلك نفسيًا ومعنويًا عند العودة للمدرسة، خاصة إذا كانت هذه هى المرة الأولى لدخوله المدرسة، حيث يمكنك التحدث مع طفلك عن أهمية المدرسة وَلِمَ عليه الذهاب إليها، وعن متعة لقاء زملاء جدد وارتداء ملابس جديدة وحقيبة جميلة، وأنه سيتعلم حقائق جديدة بأسلوب بسيط ومحبب له.

وقدمت «السيد» عدة نصائح لاستقبال العام الجديد:

١- عوّدى طفلك على النوم مبكرًا قبل أسبوعين على الأقل من بدء المدرسة، ليتعود على روتين يومى جديد مفعم بالنشاط والحيوية من دون تذمر أو بكاء.

٢- اصطحبى طفلك إلى السوق أثناء شراء مستلزمات الدراسة، وشاركيه فى الاختيار لتشجعيه وزيادة حماسه للذهاب إلى المدرسة.

٣- ساعدى أبناءك على تنظيم وقتهم ووضع خطة دراسية للمذاكرة وتوزيع ساعات الدراسة واللعب، فبهذه الطريقة سيدخل طفلك عامه الجديد بكل ثقة وسهولة.

٤- جهزى لطفلك زاوية هادئة خاصة للدراسة بعيدة عن أماكن اللهو واللعب، ودعيه يشارك فى اختيار ألوانها وترتيبها.

٥- اختارى حقائب الظهر المريحة لكى لا ينفر طفلك منها منذ البداية.

٦- تجنبى وضع حاجيات ثقيلة فى داخل الحقيبة، مع الاحتفاظ بوزن خفيف يتناسب مع عمر وحجم طفلك لكى لا تسبب له مشاكل صحية على المدى البعيد.

المصرى اليوم

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