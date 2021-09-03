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وفاق سطيف يتفق مع المدرب نبيل الكوكي على مواصلة المشوار

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وفاق سطيف يتفق مع المدرب نبيل الكوكي على مواصلة المشوار وفاق سطيف يتفق مع المدرب نبيل الكوكي على مواصلة المشوار

أكد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف وصيف بطل الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى لكرة القدم للموسم المنقضي 2020_2021, عبد الحكيم سرار أن هدف تحقيق الألقاب خلال موسم 2021_2022 يعد "من التقاليد الثابتة التي لا يمكن تغييرها في نادي وفاق سطيف".


ووصف رئيس مجلس إدارة فريق " الأبيض و الأسود" خلال ندوة صحفية بمقر النادي امس بحي بومرشي وسط مدينة سطيف النتائج التي تم تحقيقها منذ 14 نوفمبر الماضي تاريخ بداية إشراف إدارته على النادي, ب"المقبولة" على اعتبار أن احتلال المرتبة الثانية المؤهلة للعب رابطة أبطال إفريقيا " ليس بالأمر الهين في مدة لم تتجاوز 7 أشهر ".

من جهته أفاد المدير الإداري فهد حلفاية بأن فريقه قد استقدم لحد الآن رسميا 6 لاعبين إستعدادا للموسم المقبل و ينتظر تاكيد إلتحاق أربعة لاعبين اخرين خلال الأيام القليلة المقبلة و ذلك بطلب و استشارة من المدرب التونسي نبيل الكوكي الذي اتفقت معه الإدارة على مواصلة المشوار على رأس العارضة الفنية للنسر الأسود .

وات

كوورة

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