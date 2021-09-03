قذائف مصدرها النظام تسقط بمحيط قاعدة أميركية في دير الزور

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جي بي سي نيوز :- سقطت 3 قذائف صاروخية ليل الثلاثاء- الأربعاء في حقل غاز "كونيكو" قرب قاعدة أميركية في دير الزور.

وبحسب المصرد السوري لحقوق الإنسان، هذه القذائف مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية لها في بلدة خشام.

وقد حلقت طائرات التحالف الدولي ضد داعش في أجواء المنطقة بعد سقوط القذائف.

وفي 21 أغسطس/آب الحالي، كانت المضادات الأرضية التابعة للتحالف الدولي قد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء حقل العمر النفطي بريف دير الزور والذي تتخذه قوات التحالف قاعدة عسكرية لها.

يأتي هذا بينما أفاد المرصد أمس الثلاثاء بأن شحنة صواريخ من نوع أرض-أرض متوسطة المدى، دخلت سوريا صباحاً من العراق واتجهت إلى مواقع الميليشيات الإيرانية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

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