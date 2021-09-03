تنسيق الكليات المرحلة الثانية 2021 .. الموعد النهائي للتقديم وكيفية كتابة الرغبات 2021

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موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021 الثلاثاء القادم 31-8-2021 وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل .

قال وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي اليوم أن الحد الأدنى للقبو ل بالمرحلة الثانية للتنسيق لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة 62.07 % هو بينما للشعبة الادبية هو 58.05%.

وتم إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات الهندسية و كليات القطاع الطبي، وكذلك إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات 2021 والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأماكن المتاحة فى الكليات لطلاب المرحلة الثانية تتضمن: كليات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم: الطب البيطري – التمريض – العلوم - الزراعة - الجامعات التكنولوجية - الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي - الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن. كليات المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة: بعض كليات الهندسة - الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي - التخطيط العمراني - فنون جميلة عمارة - الجامعات التكنولوجية - الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن. كليات المرحلة الثانية الشعبة الأدبية: كليات التربية - كليات الأداب (انتظام وانتساب) - كليات الحقوق (انتظام وانتساب) - السياحة الفنادق الخدمة الإجتماعية.

طلاب وطالبات المرحلة الثانية لتنسيق الكليات 2021 يبحثون عن كيفية تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي، لذا يقدم المصري اليوم عددا من الخطوات التي يجب على الطالب والطالبة اتباعها عند كتابة رغباته.

الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق اختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، ثم إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب والطالبة.

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

إدخال الطالب أو الطالبة الرغبات بالترتيب حسب رؤيته الخاصة.

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021 سيتم إعلانه رسمياً خلال الأسبوع المقبل عقب الانتهاء رسميا من نتيجة تنسيق القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الأولى التي بدأت منذ ما يقرب من أسبوعين.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بـالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات العام الماضي 2020-2021 بالشعبة العلمية 317.5 درجة بنسبة 77.4٪.

كما كان الحد الأدني للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات للشعبة الأدبية 278 درجة فأكثر بنسبة 67.8٪.

ومن المتوقع وفقًا لمجاميع الثانوية العامة 2021-2022 تراجع تنسيق المرحلة الثانية بنسبة تتراوح ما بين 9% و10 % مثل المرحلة الأولى في العام الحالي ليصل الحد الأدنى للقبول في الشعبة العلمية للمرحلة الثانية ما بين 70% لـ 69% والحد الأدني للمرحلة الثانية للشعبة الأدبية 60% و58%.

كلية الطب الحد الأدنى 404 درجات بنسبة 98.5% والعام الحالي متوقع تراجع الحد الأدنى إلى 88.5% و91.5%

كلية طب أسنان العام الماضي 403 درجة بنسبة 98.2 % متوقع تراجع الحد الأدنى إلى 88.2% لـ 81.2%

كلية صيدلة الحد الأدنى 402 درجة بنسبة 98% متوقع تراجع الحد الأدنى إلى 88% لـ 92%

كلية علاج طبيعي الحد الأدنى 401.5 درجة بنسبة 97.9% متوقع تراجع الحد الأدنى إلى 89.9% لـ90.1%.

كلية طب بيطري الحد الأدنى 398 درجة بنسبة 97% متوقع تراجع الحد الأدنى إلى 87% لـ91%

كلية هندسة الحد الأدنى 382 درجة بنسبة 93.1% متوقع تراجع الحد الأدنى إلى 83.1% لـ 86.1%

كلية فني تمريض الحد الأدنى 335 درجة بنسبة 81.7% متوقع تراجع الحد الأدنى إلى71.7% لـ 58.8%

كلية الزراعة الحد الأدنى 334 درجة بنسبة 81.4% متوقع تراجع الحد الأدنى إلى 71.4% لـ 74.4%

سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات 75 رغبة.

وانتهت يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، على موقع التنسيق الإلكتروني 2021، والذى بدأ رابط تنسيق الثانوية العامة 2021 في قبول تسجيل الرغبات للطلاب يوم السبت 21 أغسطس.

وتزايد البحث على موقع جوجل عن مؤشرات كليات المرحلة الأولي وموعد المرحلة الثانية وكذلك رابط التقديم لمكتب التنسيق، وموعد غلق رابط التنسيق للمرحلة الأولي، والحدود الدنيا للتنسيق، وكذلك نتائج تنسيق 2020، ونقدم المعلومات اللازمة التي يبحث عنها الطلاب.

وكانت نسبة النجاح العامة هذا العام في شهادة الثانوية العامة 2021 نسبة 74%، وبلغت نسبة النجاح طلاب الأدبي 70%، بينما كانت نسبة نجاح طلاب العلمي 76%.

مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولي من الثانوية العامة 2021

تشير مؤشرات نتائج نجاح طلاب الثانوية العامة هذا العام إلى انخفاض مجاميع الطلاب عن السنوات السابقة، وهو ما ينعكس بدوره على الحدود الدنيا التي ستقبلها كليات المرحلة الأولي.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة الذين يحق لهم تسجيل الرغبات في موقع التنسيق الإلكتروني من طلاب الشعبة العلمية 22 ألفًا و945 طالبًا وطالبة، وانخفضت أعداد الناجحين هذا العام أيضًا من نحو 490.3 ألفًا إلى 428.7 ألفًا من الطلاب في جميع الشعب.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بأن تنسيق الحد الأدني للقبول في الكليات هذا العام ربما ينخفض بنسبة تصل 10% من المجاميع عن الأعوام السابقة، وبالتأكيد فإن السبب الأساسي في ذلك هو انخفاض المجاميع.

وقلبت كليات الطب البشري العام الماضي حوالي 10 آلاف طالب في الجامعات الحكومية على مستوي الجمهورية، بمجموع 404 درجة، حوالي 98.5% من الدرجات، ويتوقع أن يصل الحد الأدني للقبول في كليات الطب إلى حوالي 93%.

عدد طلاب المرحلة الأولي من تنسيق كليات 2021

يبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولي الذين يحق لهم تسجيل رغبات في موقع تنسيق الجامعات 2021، فقط 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، وموزعين كما يلي:

عدد طلاب الشعبة العلمية في المرحلة الأولي 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الشعبة الهندسية في المرحلة الأولي 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الأولي 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة.

الحد الأدني للقبول في كليات الجامعات الخاصة

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، إن الحد الأدني للقبول في كل من كليات الجامعات الخاصة سيتم إعلانه يوم الأحد 29 أغسطس، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحدود الدنيا للقبول في كليات الجامعات الخاصة بما فيها الطب والهندسة والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى.

تنسيق 2021.. الحدود الدنيا لدرجات تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة

حدد موقع التنسيق الإلكتروني 2021، وكتب من خلال ما هو مذكور على صفحة التقديم الحد الأدني من الدرجات اللازم لتسجيل الرغبات كل شعبة من الثانوية العامة ضمن المرحلة الأولي من تنسيق 2021 كما يلي:

تنسيق الثانوية العامة 2021 شعبة العلوم- علمي علوم: 362.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الشعبة الهندسية- علمي رياضة / شعبة الرياضيات: 328 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الشعبة الأدبية – أدبي: 269.5 درجة.

ووفق تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن تنسيق الجامعات، تكون نسب الحد الأدني للقبول في المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2021 كالآتي: تنسيق الشعبة الأدبية يقبل من 65%، تنسيق شعبة علمي علوم يقبل من 88.4%، تنسيق الشعبة الهندسة أو علمي رياضة تقبل من 80%.

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg حتى الأربعاء المقبل ضمن ما يُعرف باسم تنسيق الثانوية العامة 2021، أو تنسيق المرحلة الأولي .

وكتب موقع التنسيق عىل رابط التنسيق العبارة التالية: «التسجيل مفتوح للمرحلة الأولي»، وكُتب على الرابط يمكنك البدء الآن في تسجيل من خلالل الدخول مباشرة على رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة.

ويجب على الطلاب عند التقديم اتباع الخطوات اللازمة، وهي أولاً: اختيار مصدر الشهادة (الاختيار بين مدارس الثانوية العامة أو مدارس العلوم والتكنولوجيا، واتباع الخطوات الموجودة على جانب صفحة تسجيل الرغبات وهي كما يلي: «رقم الجلوس- الرغبات السابقة- البيانات الأساسي- إدخال/ تعديل الرغبات- تسجيل الرغبات- النهاية».

ما هو الرقم السري للطالب؟

تزايد البحث عن الرقم السري للطالب الذي يتطلبه موقع التنسيق خلال تسجيل الرغبات، وخصص الموقع رابطًا لشرح طريقة معرفة الرقم السري من خلال استمارة النجاح في الثانوية العامة والتى تسلمها الطالب من المدرسة ويوجد صورة توضح مكان الرقم السري يمكن الوصول إليها من خلال الضغط هنا على رابط معرفة الرقم السري للطالب.

تنسيق 2020

يبحث الطلاب عن تنسيق 2020 أو نتيجة تنسيق العام الماضي وذلك على الرغم من كون الدرجات هذا العام منخفضة بشكل كبير عن العام الماضي وأنه من المتوقع أن تقبل كليات من مجموع أقل بنحو 10% عن العام الماضي حسب تصريحات وزير التعليم العالي.

ويمكن لطلاب الشعبة العلمية معرفة نتيجة تنسيق 2020 من خلال الدخول على رابط نتيجة تنسيق المجموعة العلمية نظام حديث 2020.

ويستطيع طلاب الشعبة الأدبية معرفة نتيجة تنسيق 2020 من خلال الدخول على رابط نتيجة تنسيق المجموعة الأدبية نظام حديث 2020.

أدلة القبول في الكليات والمعاهد من موقع التنسيق

نشر موقع التنسيق 3 أدلة استرشادية للطلاب من أجل تسجيل الرغبات ضمن تنسيق الكليات 2021، وهي دليل القبول في الكليات والمعاهد، ودليل اختبارات القدرات على موقع المجلس الأعلي للجامعات، ودليل أماكن أداء اختبار القدرات.

بيان كليات ومعاهد الشعبة العلمية والأدبية والهندسية والجامعات الخاصة المعتمدة

تزايد البحث عن الكليات والمعاعد المتاحة لكل من الشعب الثلاث ونقدم هنا رابط يوضح بيان الكليات المتاحة لكل الشعب وكذلك الجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة كما يلي: كليات ومعاهد شعبة علمي علوم -- كليات ومعاهد شعبة الرياضة- الشعبة الهندسية -- كليات ومعاهد الشعبة الأدبية وجميع الشعب -- الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر- الحكومية والخاصة .

إرشادات عامة للطالب للدخول على موقع التنسيق

شرح موقع التنسيق خطول استخدام الموقع لإدخال الرغبات كما يلي:

1- إدخال رقم الجلوس: يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري الموجود على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة.

2- عرض الرغبات المسجلة سابقاً: يمكنك عرض الرغبات إذا كان سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة،حسب آخر تعديل قمت بإدخاله ويسمح لك بإضافة رغبات أو تعديلها قبل غلق الرابط.

3- البيانات الأساسية: تأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

4- إدخال أو تعديل قائمة الرغبات: يتم عرض قائمة رغباتك السابقة والسماح بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها أو إزالة كلية سبق أن اخترتها. وتكون هذه القائمة في أول زيارة للموقع فارغة، ويجب مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، أو اجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، أو موافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، أو الحصول على درجات كافية في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك مثل كلية الألسن ويبنهك الموقع لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

تسجيل الرغبات: يعرض عليك الموقع القائمة التي اخترتها لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لحفظ رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذي سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل إلكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم الرغبات إلكترونيا، وتستطيع طباعة هذه المستندات وحفظها في ملف وسيتم إرسال رسالة إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك على البريد الإلكتروني في حالة وضعه.

طباعة استمارة الرغبات: يمكنك طباعة رغباتك من مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.

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