الشركة الفرنسية المشغل للخط الثالث للمترو تتراجع عن تعديل المواعيد .. وتعلن: لا إغلاق لأي محطة

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أعلنت الشركة الفرنسية RATP Dev mobility cairo لإدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق (العتبة- عدلي منصور) أنه نظرًا لإلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية، والتى كان مقررًا لها يوم السبت القادم الموافق 4/9/2021، الأمر الذى كان يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة عدلي منصور باتجاه العتبة فى تمام السادسة صباحًا بدلًا من الخامسة والربع صباحًا، فسيتم قيام أول قطار من محطة عدلي منصور باتجاه العتبة فى المواعيد المعتادة الخامسة والربع صباحًا، ولا يوجد أى تعديل بمواعيد قيام القطارات، ولا إغلاق لأي محطة من محطات الخط الثالث.

وأكدت الشركة أن الخط الثالث يعمل بكامل طاقتة فى الاتجاهين من محطة عدلي منصور حتى محطة العتبة.

وأضافت الشركة، فى بيان لها، أنه تتم مقابلة آخر القطارات للخط الثالث مع الخط الثاني بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥ م.

وتناشد الشركة جمهور الركاب إرسال الاستفسارات والاقتراحات والتواصل معها عن طريق الخط الساخن 19549.