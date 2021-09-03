ضبط عاطلين بتهمة ترويج المخدرات في شبرا الخيمة

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تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة المخدرات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهما كمية من المخدرات وسلاح أبيض مطواة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بقيام عاطلين بالاتجارة في المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما توك توك وهما «ع م ف» 21 سنة عاطل، و«إ ي خ» 19 سنة، عاطل وبحوزتهما 139 كيسا من مخدر البودرة ومبلغ مالى 4620 جنيها، وسلاح أبيض «مطواة»، وهاتف محمول.



واعترفا بحيازتهمااللمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.