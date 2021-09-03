أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

فيلا سكنية في جدة تستخدمها عمالة ورشة حدادة

Print
فيلا سكنية في جدة تستخدمها عمالة ورشة حدادة فيلا سكنية في جدة تستخدمها عمالة ورشة حدادة
واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية، لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء «البغدادية»، من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق، ومكافحة الظواهر السلبية والتشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء.

وأسفرت حملة أمس، الخميس، عن ضبط «فيلا سكنية» يمارس فيها نشاط أعمال «الحدادة» بطرق مخالفة. كما أغلقت فرق المتابعة أحد المطاعم المخالفة، بعد ضبط عملية نقل مواد غذائية مجهولة المصدر إليه. وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية، المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الميدانية تمكنت من ضبط ورشة حدادة استخدمت بعقد إيجار فيلا سكنية، مبينا أنه تم التحفظ على ما في الموقع وإغلاقه فورا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية عليه.

في السياق نفسه، أشار «الدقس» إلى أن فرق الرقابة تمكنت من رصد مطعم للمأكولات الآسيوية في أثناء تنزيل مواد غذائية مجهولة المصدر إليه من إحدى السيارات، حيث اتضح أنها محملة بكميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، قدرت بـ150 كيلو، وجرى إتلافها وإغلاق المطعم المخالف. وأكد م. الدقس استمرار الأمانة في تكثيف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية، وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين، ومنعها جميع مظاهر التشوه البصري في المدينة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

عسير: ضبط مواطن بحوزته 85 كجم من الحشيش

عسير: ضبط مواطن بحوزته 85 كجم من الحشيش

تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين

تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين

50 ألف غرامة لمؤسسة قامت بتعبئة وتسويق منتج لعلامة تجارية

50 ألف غرامة لمؤسسة قامت بتعبئة وتسويق منتج لعلامة تجارية