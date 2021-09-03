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شاهد.. تغريم مغلظ لسوبر ماركت شهير بالطائف تبيع عمالته "أغذية فاسدة"

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مصادرة لحوم وفواكه وخضراوات تستغل العروض والتخفيضات للترويج لها

شاهد.. تغريم مغلظ لسوبر ماركت شهير بالطائف تبيع عمالته

طبّقت أمانة محافظة الطائف، الغرامة المالية بحدها الأعلى بحق "سوبر ماركت" شهير، تبيع عمالته لحوماً وفواكه فاسدة للزبائن، وهو ما يعني مُصادرتهم لصحة الإنسان دون مراعاة.

وكانت "الأمانة"، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وعن طريق بلدية شرق الفرعية، وبتوجيه من أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي قد ضبطت لحوماً وفواكه وخضراوات تظهر عليها علامات التلف والفساد، يتم بيعها على الزبائن المرتادين لذلك السوبر ماركت عن طريق العروض والتخفيضات الترويجية، دون أي مراعاة لصحتهم، ودون أي رقابة من المسؤولين عن السوبر ماركت.

وعلى الفور تم مصادرة كميات من الفواكه والخضراوات واللحوم التي يُشرف على بيعها عمالة وافدة لا تهتم ولا تُراعي أبسط وسائل النظافة وسلامة المعروض؛ بُغية الربح المالي، فيما جرى إتلافها وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى على السوبر ماركت.

شاهد.. تغريم مغلظ لسوبر ماركت شهير بالطائف تبيع عمالته

شاهد.. تغريم مغلظ لسوبر ماركت شهير بالطائف تبيع عمالته

شاهد.. تغريم مغلظ لسوبر ماركت شهير بالطائف تبيع عمالته

شاهد.. تغريم مغلظ لسوبر ماركت شهير بالطائف تبيع عمالته

شاهد.. تغريم مغلظ لسوبر ماركت شهير بالطائف تبيع عمالته

شاهد.. تغريم مغلظ لسوبر ماركت شهير بالطائف تبيع عمالته

شاهد.. تغريم مغلظ لسوبر ماركت شهير بالطائف تبيع عمالته

شاهد.. تغريم مغلظ لسوبر ماركت شهير بالطائف تبيع عمالته

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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