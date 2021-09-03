أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير شؤون الأقليات في بهار الهندية يستنكر الاعتداءات الحوثية على المملكة

Print
خلال لقاء جمعه مع الملحق الديني بسفارة المملكة بالهند الشيخ بدر العنزي

وزير شؤون الأقليات في بهار الهندية يستنكر الاعتداءات الحوثية على المملكة

استقبل الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند الشيخ بدر بن ناصر العنزي، محمد زمان خان وزير شؤون الأقليات في ولاية بهار بالهند، وعبدالقيوم أنصاري رئيس الهيئة الحكومية للمدارس الإسلامية بولاية بهار بالهند، بمقر الملحقية بالعاصمة نيودلهي.

وأكد الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين بالهند حرص القيادة على مدّ جسور التواصل مع الشخصيات الاسلامية والقيادية والمسلمين عامة، ومدّ يد التعاون معهم لنشر صحيح الاسلام الذي يدعوا للمحبة والسلام والتعايش السلمي.

واستعرض "العنزي" الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في خدمة الاسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيراً إلى أن أخذت على عاتقها حمل لواء رعاية شؤون الحرمين الشريفين وبذل الغالي والنفيس؛ كي يؤدي المسلمون العبادة بكل يسر وطمأنينة.

من ناحيته، أشاد وزير شؤون الأقليات في ولاية بهار بالهند بمواقف المملكة مع بلاده عبر التاريخ، منوهًا بدعم السعودية الأخير لبلاده لتجاوز أزمة كورونا.

وثمن "زمان" بدور الملحقية الدينية بالهند التي تشرف على أعمالها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة في مد الجسور للتعاون مع جميع مكونات الشعب الهندي والجمعيات الاسلامية لنشر منهج الوسطية والاعتدال.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها السعودية في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لحفظ أرواح المعتمرين والحجاج من جائحة كورونا التي أضرت بدول العالم وكانت السعودية بتوفيق الله الأكثر سلامة.

وفي سياق متصل، ندّد وزير شؤون الأقليات في ولاية بهار بالهند بما تتعرض له المملكة من هجمات عدوانية من الحوثيين المدعومين من إيران والذين لم يراعوا حرمة الحرمين الشريفين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية لصد عدوانهم عن المملكة.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون المشترك في المجالات التي تخدم العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

وزير شؤون الأقليات في بهار الهندية يستنكر الاعتداءات الحوثية على المملكة

وزير شؤون الأقليات في بهار الهندية يستنكر الاعتداءات الحوثية على المملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت