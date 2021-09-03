استدرجته سيده وهشم رأسه 3 أشقاء ..كشف غموض مقتل مزارع في زراعات القصب بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت اليوم أجهزة الأمن بسوهاج، بالتنسيق مع الأمن العام، غموض العثور على جثة مزارع مقتولا داخل زراعات القصب بدائرة مركز شرطة جرجا في جنوب المحافظة منذ 40 يوما، حيث تبين أن وراء الجريمة 3 أشقاء وصديقهم، لاعتقادهم أن الضحية وراء القبض على شقيقهم المحبوس حاليا والمتهم في أحد القضايا، وأن المتهمين استعانوا بسيدة لاستدراج المتهم إلى مكان إرتكاب الجريمة .

وكان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا في أواخر شهر يوليو الماضى من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ من أهالى قرية «المشاودة» بدائرة المركز، بالعثور على جثة لشخص مقتولا وملقاه في زراعات «القصب» بزمام القرية، فانتقل إلى مكان البلاغ قيادات إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتبين من المعاينة والفحص، العثور على جثة لمزارع يدعي محمود. م. ع «38 سنة» ويقيم بقرية «المشاودة» ملقاه داخل الزراعات وبها آثار ضربات عنيفة أدت إلى تهشم عظام الجمجمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا المركزى، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي بقيادة وإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمحافظة، من خلال خطة محكمة وتنشيط المصادر السرية، أن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشقاء وصديقهم، لاعتقادهم أن المجني عليه كان سببا في القبض على شقيقهم المتهم في أحد القضايا وحبسه في شهر يونيو الماضي، وأضافت التحريات أن المتهمين استعانوا في جريمتهم بسيدة «38 سنة» استدرجوا من خلالها المتهم إلى مكان ارتكاب الجريمة داخل زراعات «القصب»، حيث انهالوا عليه ضربا بعصى شوم حتى هشموا رأسه وفارق الحياة.

وقد تمكنت مباحث مركز جرجا من ضبط المتهمين الخمسة، واعترفوا باشتراكهم في إرتكاب الجريمة طبقا لما ورد بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق بإشراف المستشار وائل محمد على حسن المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج.