الاتحاد الأفريقى يشيد بالسباح يوسف محمد بعد كسره للرقم الأفريقى فى سباق 200 حره

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نجح السباح يوسف محمد تصنيف طبي s3 في تحقيق رقم أفريقي جديد قدره ٤:٤٦:٧٨ في سباق ٢٠٠ متر حره ، وذلك خلال مشاركته الأولى بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ونال يوسف محمد اشادة كبيرة من الجميع بعد خوضه المشاركة وتحقيق نتيجة ايجابية وكسر الرقم الأفريقى ، مما جعل الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي للسباحة تشيد به وتنشر صورته علي الصفحة بعد تحقيقه للرقم الأفريقي الجديد.

وأعرب الدكتور ايمن الجندى المدرب العام لمنتخب السباحة ، عن سعادته بما حققه يوسف محمد خلال مشاركته الأولى فى الدورة ، والذى تطورت ارقامه بصوره كبيره خلال الفتره الماضية، ومن المتوقع أن يتطور أكثر من ذلك خاصة أنه مازال صغير السن.

وايضا ما حققته السباحة ملك عبد الشافى من إنجاز كبير حيث أنها أول سباحه مصرية تصل للنهائيات سواء على المستوى البارالمبي أو الاولمبى.

حيث تم إعداد ملك بشكل قوى عقب عدم نزول تصنيفها الطبى في بطوله المانيا الأخيرة، حيث تم التعامل مع التصنيف القديم sb4 وتكمله البرنامج التدريبي حتى تم تطوير رقمها من 2:21 دقيقة والذى تأهلت به الى طوكيو حتى وصل الي 2:13 وهو الرقم الذى حققته بالدورة البارالمبية فى سباق 100صدر وحطمت بيه الرقم الافريقي.

وكذلك تم تطوير أداء باقي السباحين حيث خفض السباح زياد كحيل رقمه لأقل من دقيقتين لاول مره فى سباق 100صدر فى تصنيف طبى sb4، بالإضافة إلى تطوير أرقامه فى الظهر أيضا.

اما البطلة اية الله ايمن فقد أدت بشكل رائع فى سباق 50م حره واتمني لها أن تحقق رقما جيدا فى سباق 400م حره بنفس المستوى أن خاصة أنها سباحة ملتزمة بتدريباتها وتبذل مجهود كبير.. والاجمل من ذلك هو أن جميع لاعبى المنتخب من أصحاب الأعمار الصغيرة وسيكونوا مستقبل المنتخب لسنوات طويلة ويستطيعون المنافسة على الميداليات ، وهناك أيضا عناصر جيدة لم يحالفها الحظ فى المشاركة بالدورة رغم تحقيقهم للأرقام التأهيلية ، ولكن الكوته فرضت اختيار عدد أقل.