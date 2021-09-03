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المصري يجدد تعاقده مع فريد شوقي

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المصري يجدد تعاقده مع فريد شوقي المصري يجدد تعاقده مع فريد شوقي

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نجح مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في تجديد التعاقد مع فريد شوقي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وجدد المصري التعاقد مع فريد شوقي، لمدة 4 مواسم مقبلة وقام اللاعب، بالتوقيع على عقود تجديد عقده مع المصري في حضور سميرحلبيه رئيس النادى ومحمد الخولى نائب رئيس النادي، ووائل الجمل وكيل أعمال اللاعب.

يُذكر أن المصري نجح أيضًا في تجديد التعاقد مع عمرو موسى، لاعب خط وسط الفريق لمدة 4 مواسم مقبلة، كما دعم الفريق صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل أحمد علاء مدافع النادي الأهلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وإسلام المزين مدافع الحمام المطروحي لمدة 4 مواسم.

المصرى اليوم

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