محمد بسام حارس الأهلي الجديد في صيف 2021: اللعب للزمالك وجع دماغ (فيديو)
★★★★★
شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
محمد بسام حارس فريق طلائع الجيش، المرشح بقوة للانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية 2021، لتدعيم صفوف حراسة المرمى خلال الميركاتو الصيفي الذي أشعله الأهلي منذ إعلانه عن 4 صفقات من العيار الثقيل. محمد بسام حارس الأهلي، ظهر خلال تصريحاته المتلفزة السابقة، وقال: الانضمام للزمالك «وجع دماغ».
واقترب النادي الأهلي من إتمام التعاقد مع الحارس محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش والذي يسعى الأهلي لضمه منذ فترة لدعم مركز حراسة المرمى مع حارس منتخب مصر محمد الشناوي.
وتوصل الأهلي لاتفاق مع إدارة طلائع الجيش لضم محمد بسام للقلعة الحمراء، وتبين احتياج الأهلي إلى حارس مرمى جديد بعد عدد الأهداف الكبير الذي دخل في مرمى الفريق في غياب محمد الشناوي مع المنتخب الأولمبي والتى كلفت الفريق لقب بطولة الدوري العام والذي توج به نادي الزمالك.
من ناحية أخرى من المنتظر أن يتجه مصطفي شوبير حارس المرمي الصاعد في الأهلي إلى فريق فيوتشر إف سي الصاعد حديثا للدوري الممتاز على سبيل الإعارة لمدة موسم.