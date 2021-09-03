إزالة بناء مخالف على أرض زراعية بمحلة دياي بكفر الشيخ

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تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار للتصدي لمخالفات البناء بأنواعها، وتحت إشراف محاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبمتابعة نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، سند أبوكيلة، وبحضور رئيس قرية محلة دياي، شريفة أبوقتبت، وفريق العمل المعاون، تم التصدي لمخالفة بناء بالبلوك الأبيض بقرية محلة دياي.

وشغلت المخالفة مساحة 125 م خارج الحيز العمراني داخل كتلة سكنية، وتمت الإزالة على نفقة المخالف، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المذكور.

وأكد رئيس مدينة دسوق أنه لن يُسمح بأي تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة من أي شخص أيًا كان، وسيتم التصدي للتعديات بكل قوة، وشدد على رؤساء القرى بمتابعة ذلك وإزالة أي تعديات من المهد، خاصة في أيام الجمع والعطلات والإجازات الرسمية.