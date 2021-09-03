نادي هجر يعيد لاعب النصر السابق  للملاعب السعودية

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أنهت إدارة نادي هجر إجراءات التعاقد مع المهاجم المالي “موديبو مايقا” وذلك لمدة موسم رياضي واحد قادماً من نادي عجمان الإماراتي .

ويعتبر “مايقا” من أبرز اللاعبين في منتخب بلاده خلال السنوات الأخيرة، حيث مثل عدة فرق عريقة حيث بدأ مسيرته الاحترافية عبر بوابة فريق الرجاء المغربي، بعد ذلك انتقل إلى الدوري الفرنسي حيث مثل أندية لومان وسوشو ومينز، وبعد نجاح تجربة اللاعب في الدوري الفرنسي وقع عقداً مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي الذي مثله اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، تلا تلك التجربة قدوم اللاعب للملاعب السعودية عبر بوابة نادي النصر السعودي، بعد ذلك انتقل اللاعب للدوري الإماراتي عبر أندية اتحاد كلباء وعجمان وخاض معهما تجربتين ناجحتين كان آخرها الموسم المنصرم.

من جانبه أعرب “مايقا” عن سعادته بالعودة إلى الملاعب السعودية، معتبراً تجربته مع نادي هجر في دوري يلو هي محطة جديدة وتحديًا جديدًا للاعب يتمنى من خلاله أن يقدم الإضافة للفريق الهجراوي، متمنياً من جميع محبي النادي مساندة الفريق والوقوف معه.