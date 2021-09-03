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السلطات العمانية تسمح بحضور 30% من الجماهير في مباراة الأخضر السعودي

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السلطات العمانية تسمح بحضور 30% من الجماهير في مباراة الأخضر السعودي السلطات العمانية تسمح بحضور 30% من الجماهير في مباراة الأخضر السعودي
ضمن الجولة الثانية من التصفيات النهائية لمونديال قطر

السلطات العمانية تسمح بحضور 30% من الجماهير في مباراة الأخضر السعودي

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، السماح بحضور الجماهير في مواجهة العماني ضد نظيره السعودي في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات 2022 في قطر بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية لمدرجات الملعب الرئيسي لمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر.

وأوضح الاتحاد العماني في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة أن تذاكر دخول المباراة سيتم طرحها إلكترونياً، الجمعة، عبر موقع شركة تم دن (Done Tm)، وبإمكان الجماهير العمانية اختيار الموقع المحدد ضمن أقسام مدرجات الملعب، حيث سيتم تخصيص بوابة لكل مدرج تزامنا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار الاتحاد العماني إلى أن آلية الدخول ستخضع لفحص الرمز الشريطي على التذكرة وإبرازها مطبوعة مع إحضار البطاقة الشخصية وشهادة التحصين التي تثبت تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واستهل المنتخبان العماني والسعودي مشوارهما بالتصفيات أمس بالفوز على اليابان (1-0) وفيتنام (3-1) على التوالي ليتقاسما صدارة المجموعة الثانية بذات الرصيد من النقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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