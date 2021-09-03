الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص ،ورفع الاشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع ،وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون .

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بإيقاف أعمال صب سقف دور أرضي بمساحة ٣٠٠م بالوحدة المحلية بكفر العزازي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتحفظ على معدات البناء ،كما تمكنت الحملة من التصدي لحالتين تعدي على الاراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية على مساحة قيراط ونصف تقريبا، عبارة عن مبني بالطوب الدبش، وأعمال خرسانية معدة لإقامة مغسلة عليها وتمت الإزالة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بشن حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من سويقة أبوصيام ،بالإضافة إلى رفع الإشغالات بمحيط السكة الحديد وأمام مدخل المحطة، وشارع الجيش وشارع سعد زغلول وشارع عبدالمنعم رياض، وشارع التحرير، وتم ضبط عدد ٢٣ حالة إشغال ،وتحرير ٩ محاضر إشغال، ورفع مايقرب من ٤٢٣ حالة إشغال من كافة المناطق.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بغيتة، بفك الشدة الخشبية والحديد لقواعد وسملات لبناء مخالف على مساحة 150متر بقرية السلام ،وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملة لرفع الاشغالات بوسط المدينة بمحيط مسجد النصر، وشارع السنترال، وشارع مصر والسودان، وشارع العبور المؤدي لمدخل السنبلاوين، وشارع المحكمة ،وشارع الشونة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، برفع الإعلانات المخالفة بشوارع وجيه أباظة ،وشارع سيد مرعى وشارع الحرية، أسفرت عن رفع ٤٥ إعلان مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بالإشتراك مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الابيض ،ونفق المشاة بالمحطة ،وميدان عرابى، وميدان التحرير، وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبوعميره وشارع الجلاء، وتم تطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.