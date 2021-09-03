وكيل «صحة الشرقية» يطمئن على حالة طفلة سقطت من الثالث ويزورها في منزلها

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في لفتة إنسانية توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى منزل الطفلة «س. م. ع»، والتي تعرضت للسقوط من الطابق الثالث بمدينة الزقازيق، وتبلغ من العمر ٤ سنوات، وتم تقديم الخدمة الطبية لها بمستشفي الزقازيق العام، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين وجود نزيف داخلي بالمخ، وثقبين في الجمجمة، نتيجة سقوطها من علو، وتم سحب النزيف وإصلاح الثقوب من خلال التدخل الجراحي، بمشاركة الدكتور السيد الصباح مدرس م. المخ والأعصاب، والفريق الطبي بالمستشفي، تحت إشراف الدكتور وائل المسلمي أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، وتم خروجها من المستشفى أمس بحالة جيدة.

وقدم وكيل الوزارة بعض الهدايا العينية للطفلة لإدخال بعض من السرور عليها، كما أشرف على تقديم الدعم النفسي للطفلة بمنزلها، من خلال الدكتور أحمد رمزي مدير عام مستشفي العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة رنا خالد مسئولة لجنة الطوارئ والدعم النفسي بالشرقية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام.