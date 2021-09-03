بعد تعرضه لحادث ماس كهربائي.. نائب يطالب بتعديل قانون حماية المستهلك

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن المحلة، بضرورة مراجعة قانون حماية المستهلك، فيما يتعلق بحقوق المستهلك في خدمة ما بعد البيع .

وقال «بلال» في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عقب تعرضه لحادث ماس كهربائى نتيجة صيانة سخان الكهرباء: «نعاني في مصر من سوء خدمة ما بعد البيع والصيانة للأجهزة، وهو ما يتطلب مراجعة تلك النصوص القانونية بحيث يكون هناك رادع قوي يمنع الشركات من التساهل والتلاعب بالمستهلك، وتكون حريصة لتقديم خدمة جيدة للمواطن الذي يشترى سلعتها، فوجود عقوبة رادعة للشركات سيمنع وقوع مشكلات تحتاج لتدخل حماية المستهلك».

وأضاف أنه سيتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك بخصوص حادث تعرضه لماس كهربائي بسبب خطأ فني في صيانة السخان الكهربائي بمنزله، وكذلك سيبحث الأدوات الرقابية اللازمة بشأنه.

و كان «بلال» كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «النهارده كنت هموت بسبب ماس كهربائي من سخان شركة رغم انه جديد وما زال في الضمان. الشركة التي لا تحترم عملائها، وتكذب عليهم بالضمان الوهمي، بلغت عن مشكلة تسرب مياه في سخان كهربائي، وكل مرة يبعتوا حد من الصيانة والمشكلة متتحلش، لحد ما بعتوا حد تسبب إن السخان يكهرب الميه وحنفيات البيت.

أنا كنت هموت من شويه بسبب إهمال الشركة، ويمكن لو كان ابني استخدم أي حنفية في البيت مكانش عرف يتصرف وكان هيروح ضحية استخفاف الشركة بأرواح المصريين».

وتابع :«الموضوع مش مجرد فترة ضمان وصيانة، الموضوع دلوقتي وصل إن سخان بتاع شركة،أصبح يمثل خطر موت داخل كل بيت. اللي حصل لن يمر مرور الكرام.. ومن فضلكم شير عشان الكل ياخد باله».