«نجدة التحرش».. أول تطبيق إلكتروني مصري للإبلاغ عن الحوادث

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قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي العام لنساء مصر، أنه انطلاقاً من دور المجتمع المدني والجمعيات النسوية واتساقاً مع جهود الدولة لحماية المراة، فإن اتحاد نساء مصر بالتعاون مع رابطة المرأة العربية ومؤسسة إدراك للتنمية بصدد إطلاق أول تطبيق اليكترونى للابلاغ عن حوادث التحرش والعنف بالتعاون مع عدداً من الجهات والوزارت المعنية من خلال تطبيق على الموبايل باسم «نجدة التحرش» والذى يسمح بالابلاغ ومتابعة سير البلاغ وسرعة البت فيها من خلال تقديم مساعدات قانونية من جانب الاتحاد.

أكدت «بدران»، على أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تكون تبعيتها لمجلس الوزراء مباشرة، هو خطوة جديدة ومهمة جدًا من جانب الحكومة لاستكمال مسيرة الإجراءات الفعالة من جانب الدولة لحماية المرأة، والوقوف بقوة ضد كل أشكال العنف الذي يمكن أن يواجه المرأة في أي مكان.

وأشارت الدكتورة هدى بدران إلى أن قرار إنشاء هذه الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف يأتي بعد أيام قليلة من إقرار تغليط عقوبات مواجهة التحرش الجنسي، وهو ما يعد بمثابة رسائل قوية ومتتالية وغير مسبوقة من الدولة لدعم وحماية المرأة المصرية.

وأكدت «بدران» على أهمية أن يكون هناك تمثيل للمجتمع المدني والجمعيات النسوية في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بحيث يكون هناك تكامل بين كل الجهات القائمة على دعم وتمكين المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف في كل مكان في محافظات الجمهورية.

و أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على إنشاء وحدة تسمي «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيراً للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

يضم الاتحاد النوعى لنساء مصر أكثر من 150 جمعية أهلية في جميع محافظات مصر، ويسعى الاتحاد إلى ترابط الجهود المهتمة بدعم قضايا المرأة للمساهمة في خلق مجتمع واعى يؤمن بالمساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإحترام حقوق المرأة والأسرة.