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السيطرة على حريق محدود بعدد من العشش بقرية في بني سويف

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السيطرة على حريق محدود بعدد من العشش بقرية في بني سويف السيطرة على حريق محدود بعدد من العشش بقرية في بني سويف

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، من انقاذ قرية بأكملها من حريق بعد محدود بعد أن نشب في عدد من العشش بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة دون وقوع إصابات أو خسائر.

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بنشوب حريق في عدد من العشش بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر ووجه على الفور بسرعة إنتقال سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق.

وانتقلت 3 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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