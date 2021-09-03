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النيابة تصرح بدفن جثة محامي توفي فور انتهاء مرافعته أمام المحكمة بسوهاج

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النيابة تصرح بدفن جثة محامي توفي فور انتهاء مرافعته أمام المحكمة بسوهاج النيابة تصرح بدفن جثة محامي توفي فور انتهاء مرافعته أمام المحكمة بسوهاج

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صرحت النيابة العامة بمركز المنشاة بإشراف المستشار وائل محمد على حسن المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، بدفن جثة محامي يقيم بدائرة قسم فيصل بمحافظة الجيزة، توفي فور انتهاء مرافعته في قضية نزاع على قطعة أرض أمام محكمة المنشاة الجزئية على إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، بورود إشارة من مستشفى المنشاة المركزي، بوصول باسم. م. أ «31 سنة- محام» ويقيم بدائرة قسم فيصل بمحافظة الجيزة، مصاباً بحالة إعياء شديد وآلام بالصدر، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة له بالمستشفى.

انتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث المديرية وبسؤال ناصر .ع .ع «50 سنة- محام» ويقيم بدائرة مركز جهينة كان برفقته، قرر بأنه أثناء تواجدهما بقاعة محكمة المنشاه الجزئية للمرافعة في قضية خلاف على أرض زراعية (موكلين بها)، وعقب انتهاء الجلسة شعر المذكور بحالة إعياء شديد على إثرها قاما بالتوجه إلى مستشفى المنشاه المركزي، إلا أنه توفي.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

المصرى اليوم

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