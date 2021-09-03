وزير الرياضة يصل الغردقة ويتفقد المدينة الرياضية الجديدة

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وصل الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة الي الغردقة منذ قليل لحضور ، نهائي دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة 2020/2021 من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، بين مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية ) ومركز شباب بليفا (بني سويف) في السابعة مساء اليوم الجمعة علي ملعب نادي سنزو بالغردقة.

ويقوم وزير الرياضة بجولة تفقدية للمدينة الرياضية الجديدة ومتابعة سير العمل والاطمئنان علي خطة التجهيز لجميع الملاعب والفندق بحيث تكون المدينة جاهزة لاستضافة مثل هذه الاحداث الرياضية والشبابية

أوضح الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب في ضور توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسين للعبة الشعبية الأولى و تنفيذ أنشطة رياضية متميزه داخل أكبر عدد ممكن من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لإعطاء الفرصة الحقيقية لجميع الفرق الرياضية بتلك المراكز للمشاركة والمنافسة بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وكان مركز شباب المحسمة المحطة ممثل محافظة الإسماعيلية قد صعد للنهائي بعد فوزه على مركز شباب العدوة ممثل محافظة الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، وعلي الجانب الآخر صعد مركز شباب بلفيا ممثل بني سويف بعد فوزه علي مركز شباب قرية عامر ممثل السويس بهدفين مقابل هدف وحيد .

فيما حقق مركز شباب قرية عامر ممثل محافظة السويس، برونزية دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة بعد تغلبه مركز شباب العدوة ممثل الشرقية بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب مركز شباب السلام بمحافظة بورسعيد .

وشهد الدوري مشاركة 17100 ألف لاعب من 570 مركز شباب من كافة محافظات الجمهورية ، و 2850 جهاز فني وإداري ، و9357 حكم ، ومشاركة 2932 عربة إسعاف علي 255 ملعب ، كما شهدت النسخة الحالية إحراز اللاعبين 20599 هدف في 4968 مباراة .

ويحصل صاحب المركز الأول علي مائة وخمسون ألف جنيه ،والمركز الثاني علي مائة ألف جنيه ،والثالث (مركز شباب قرية عامر) سبعون ألف جنيه ،والرابع (مركز شباب العدوة) ثلاثون ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلي حصول مركز شباب العمراوي (الإسكندرية ) علي النسختين الأولي والخامسة ، ومركز شباب فيصل (السويس) علي النسختين الثالثة والرابعة ، ومركز شباب حصة شبشير (الغربية) علي النشخة الثانية ، وسنتريس (المنوفية ) علي النسخة السادسة ، والنسخة السابعة توُج بها مركز شباب شبرا نبات (الغربية) .