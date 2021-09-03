احتفالية لثنائي الكاراتيه الأوليمبي چيانا فاروق وفريال اشرف

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قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي إقامة احتفالية غدا السبت في احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة للثنائي فريال أشرف وجيانا فاروق الفائزتين بالذهبية والبرونزية على الترتيب في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في طوكيو.

أكد الدهراوي أن الاتحاد حريص على تكريم أبطاله الفائزين بميداليات في أي بطولة كبرى ودولية وهو ما حدث عندما تم الاحتفال بلاعبي منتخب مصر للناشئين والشباب الذين فازوا بصدارة بطولة العالم التي أقيمت منذ سنوات في تشيلي.

أضاف أن فريال وجيانا تحديا العديد من الصعوبات طوال الفترة الماضية إلى أن تكلل المجهود بالنجاح في النهاية بانتزاع ميدالية في دورة الألعاب الأوليمبية.

أوضح الدهراوي أن ما تحقق في اتحاد الكاراتيه في الأوليمبياد هو بلا شك إنجاز تاريخي نظرا لأن اللعبة تم إدراجها في دورة الألعاب لأول مرة في التاريخ.

أشار إلى ان الاتحاد حرص طوال الفترة الماضية على تذليل كافة العقبات أمام لاعبي المنتخب الوطني من أجل الصعود على منصة التتويج ورفع العلم المصري في جميع المحافل الدولية.