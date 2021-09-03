خوفا من كورونا .. تعقيم مضمار الدراجات 4 مرات يوميا في بطولة العالم بالقاهرة

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تحرص اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام – رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي- على تطبيق الاجراءات الاحترازية الطبية لمجابهة فيروس كورونا ، وتنفيذ عمليات تعقيم متواصلة لمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، والذي تقام عليه منافسات البطولة التي تمتد حتى يوم 5 سبتمبر الجاري.

وتقوم فرق متخصصة بتعقيم كامل للمضمار بواقع 4 مرات يوميًا، حيث تتم أول عمليات التعقيم قبل انطلاق منافسات الفترة الصباحية، ويتم التعقيم مرة أخرى بعد انتهاء سباقات الفترة الصباحية، كما يخضع المضمار لأعمال تعقيم كاملة قبل انطلاق سباقات الفترة المسائية، بجانب مرة أخرى بعد انتهاء سباقات تلك الفترة.

وفي إطار الخطة الصحية للبطولة تخضع الوفود المشاركة إلى مسحة كورونا كل 72 ساعة لضمان سلامة كل المشاركين، والاطمئنان على الالتزام بالتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية.

ونالت المسحات إشادات دولية حيث أنها تعكس مدى الاهتمام الطبي والحفاظ على سلامة الوفود ، حيث تقوم اللجنة الطبية بعمل المسحات للجميع حتى من يحمل شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا ليؤكد ريادة مصر وقدرتها على استضافة أي بطولة تحت أي ظروف.