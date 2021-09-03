أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

خوفا من كورونا .. تعقيم مضمار الدراجات 4 مرات يوميا في بطولة العالم بالقاهرة

Print
خوفا من كورونا .. تعقيم مضمار الدراجات 4 مرات يوميا في بطولة العالم بالقاهرة خوفا من كورونا .. تعقيم مضمار الدراجات 4 مرات يوميا في بطولة العالم بالقاهرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحرص اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام – رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي- على تطبيق الاجراءات الاحترازية الطبية لمجابهة ، وتنفيذ عمليات تعقيم متواصلة لمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، والذي تقام عليه منافسات البطولة التي تمتد حتى يوم 5 سبتمبر الجاري.
وتقوم فرق متخصصة بتعقيم كامل للمضمار بواقع 4 مرات يوميًا، حيث تتم أول عمليات التعقيم قبل انطلاق منافسات الفترة الصباحية، ويتم التعقيم مرة أخرى بعد انتهاء سباقات الفترة الصباحية، كما يخضع المضمار لأعمال تعقيم كاملة قبل انطلاق سباقات الفترة المسائية، بجانب مرة أخرى بعد انتهاء سباقات تلك الفترة.
وفي إطار الخطة الصحية للبطولة تخضع الوفود المشاركة إلى مسحة كورونا كل 72 ساعة لضمان سلامة كل المشاركين، والاطمئنان على الالتزام بالتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية.
ونالت المسحات إشادات دولية حيث أنها تعكس مدى الاهتمام الطبي والحفاظ على سلامة الوفود ، حيث تقوم اللجنة الطبية بعمل المسحات للجميع حتى من يحمل شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا ليؤكد ريادة وقدرتها على استضافة أي بطولة تحت أي ظروف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي