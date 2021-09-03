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اشتعال منافسات الدراجات في اليوم الثالث

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اشتعال منافسات الدراجات في اليوم الثالث اشتعال منافسات الدراجات في اليوم الثالث

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انطلقت اليوم الجمعة منافسات اليوم الثالث لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها حاليا وحتى 5 سبتمبر الجاري بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح .
وتبدأ منافسات الفترة الصباحية في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتشهد منافسات تصفيات سباق النقاط 15 كم رجال «تصفيتين»، الاومنيوم سيدات «تصفيات سباق النقاط»، تصفيات فردي اسبرنت 200 م رجال، الاومنيوم سيدات «سكراتش 5 كم»، دور الـ 1/16 لفردي الاسبرنت رجال، فردي مطاردة رجال، دور الـ 16 لفردي الاسبرنت رحال، والاومنيوم سيدات «سباق السرعة 5 كم» .
بينما تشهد منافسات الفترة المسائية والتي تنطلق في تمام الخامسة مساءا منافسات نصف النهائي الاول لفردي الاسبرنت سيدات، الاومنيوم سيدات «السباق 3»، نصف النهائي الثاني لفردي الاسبرنت سيدات، نهائي سباق النقاط رجال، نصف النهائي الثالث لفردي الاسبرنت سيدات، نهائي فردي المطاردة رجال، تسليم ميداليات سباق النقاط رجال، النهائي الاول للاسبرنت سيدات، الأومنيوم سيدات «نهائي سباق النقاط 15 كم»، النهائي الثاني للاسبرنت سيدات، تسليم ميداليات فردي المطاردة رجال، النهائي الثالث للاسبرنت سيدات، تسليم ميداليات الاومنيوم سيدات وتسليم ميداليات فردي الاسبرنت سيدات.

المصرى اليوم

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