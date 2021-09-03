جرابلس السورية.. 5 جرحى إثر تفجير إرهابي

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جي بي سي نيوز :- اًصيب 5 مدنيين إثر تفجير إرهابي في مدينة جرابلس، الواقعة في منطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا.

وبحسب مراسل الأناضول، وقع الانفجار الثلاثاء، بواسطة قنبلة مزروعة في منزل بمركز المدينة.

وأسفر التفجير عن إصابة 5 أشخاص وفقا لحصيلة أولية، تم إسعافهم إلى المشافي القريبة بالمنطقة.

وأطلقت القوى الأمنية تحقيقا في الحادثة، في حين تشير أصابع الاتهام إلى وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي خلف التفجير.

وعملية "درع الفرات" أطلقها الجيش التركي في 24 أغسطس/ آب 2016، وتمكن خلالها من تطهير 2055 كلم مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

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