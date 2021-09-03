الممرضة النيوزيلندية "منقذة الشاب" بالطائف تروي التفاصيل.. ما الذي أدهشها؟

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أبدت فرحتها الغامرة حيال عملها الإنساني وقالت: التقطت صوراً مميزة لنقلها لبلادي

عبّرت الممرضة الزائرة النيوزيلاندية "كارول مكهاڤي"، والتي تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن فرحتها وسعادتها الغامرة حيال ما قامت به من عملٍ إنساني تمثل في إنقاذ حياة الشاب المصاب في حادث الاصطدام المروري الذي وقع ليل أمس، مستفيدةً من عملها التمريضي في مباشرتها للحالة، مبدية دهشتها من روعة مهرجان ولي العهد للهجن.

وقالت، وفقاً لما ذكره ترجمةً عنها، المرشد السياحي "خالد الشربي" المرافق لها في جولتها السياحية بالطائف: "أنا في حالةٍ عاطفية هائلة لذلك العمل الذي أفخر به من حيث إجراءات إسعاف المُصاب، ولقد تركز تفكيري أولاً في إبعاد تدخل المتجمهرين ومنع اقترابهم من المصاب، ونجحت في ذلك، وألا يساعدوه بطريقةٍ خاطئة، أو يعمدوا لتحريكه من موقعه، ما قد يتسبب في حدوث اصابات جسيمة له".

وأبدت المُمرضة النيوزيلاندية "كارول" سعادتها لزيارتها الطائف، وحرصها الشديد لحضور مهرجان ولي العهد للهجن، والذي اعتبرته تظاهرة عالمية فريدة، وأنها التقطت الكثير من الصور لنقلها لزميلاتها ولبلادها؛ لتظل ذكرى جميلة ومميزة في حياتها، مشيرةً إلى أنها استمتعت بالجولة السياحية على الطائف، واندهشت لأجوائها الرائعة ومعالمها السياحية الجميلة، مؤكدةً أنها تستحق أن تُكرر الزيارة لها في المرات القادمة.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس خبرًا عما قامت به الممرضة النيوزيلاندية من إنقاذ لشاب تعرض لإصابات؛ نتيجة حادث مروري، وبدورها تتابع تفاصيل ما حدث عندما صادفَ مرور إحدى الزائرات لمهرجان ولي العهد للهجن، من الجنسية النيوزيلاندية، بطريق وادي وج في الطائف، وقوع حادث مروري عبارة عن اصطدام دراجة نارية بمركبة تقودها امرأة، وهو ما دفعها للخروج من المركبة التي تُقلها، ومن ثمَ نجاحها في فض التجمهر وممارسة دورها التمريضي في إسعاف المُصاب بطريقة صحيحة لحين وصول الفريق الإسعافي من الهلال الأحمر.

وفي التفاصيل لتلك القصة الإنسانية التي شهدتها الطائف، وينقلها لـ"سبق" المرشد السياحي خالد الشربي المرافق للمُمرضة، قال: حرصت الزائرة "كارول مكهاڤي" من نيوزيلاندا، وتعمل ممرضة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، على حضور مهرجان ولي العهد للهجن، والمُقام شمال الطائف في تصفياته النهائية أمس الخميس، وطلبت مني أن آخذها مع وفد سياحي لجولة على الطائف ورؤية المعالم السياحية والتعرف عليها، كذلك الاستمتاع بالأجواء الجاذبة بعد أن سمعت ذلك من قبل زميلاتها واللاتي كُن قد زُرنَ الطائف.

ومضى يقول: بعد أن استمتعت بأجواء الطائف وتجولت بأرجائه، وأثناء عودتها هي والوفد للفندق الذي تُقيم فيه، وبمرورنا تحديدًا بطريق وادي وج بالقرب من جسر حسان بن ثابت، صادف هناك وقوع حادث مروري عبارة عن اصطدام لدراجة نارية يقودها شاب بمركبة تقودها امرأة، ما أدى لسقوط الشاب على الأرض متأثرًا بإصابات جراء الحادث.

وبيّن أن الممرضة النيوزيلاندية شاهدت الشاب المُصاب وهو مُلقى على الأرض، وطلبت مني التوقف لتخرج بعدها من المركبة مسرعةً نحو الشاب المُصاب، وبدأت أولًا في إبعاد المتجمهرين حول الحادث بحزم، ثم باشرت دورها الإنساني في اتخاذ الإجراءات الاسعافية نحو الشاب المُصاب بطريقةٍ صحيحة، وأوقفت النزيف الذي حصل له، ثم التأكد من سلامة أعضائه الحيوية عن طريق مخاطبته وابقائه ثابتاً في مكانه لحين حضور فريق الهلال الأحمر الإسعافي والذي تولى عملية نقل المصاب إلى المستشفى، بعد أن كانت الممرضة النيوزيلاندية قد قدمت لهم تقريرًا شفهياً مفصلاً عن حالته، وما اُتُخذ بحقه من إجراء إسعافي.