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la casa de papel season 5.. البروفيسور ينشر لقطة مثيرة في أحداث المسلسل ()

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la casa de papel season 5.. البروفيسور ينشر لقطة مثيرة في أحداث المسلسل (فيديو) la casa de papel season 5.. البروفيسور ينشر لقطة مثيرة في أحداث المسلسل ()

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la casa de papel season 5 بدأ عرضه الجمعة 3- 9 -2021، وفقا لما أعلنته البث الإلكترونية نت فليكس عن طرح الموسم الخامس من سلسة لاكسا دي بابل التي لاقت تفاعلا كبيرا في العالم والوطن العربي أجمع.

موقع «جي إي أو» الأمريكي، أكد أنه سوف يسدل الموسم الخامس الستار على السلسلة الجماهيرية، إلا أنه سينقسم إلى جزأين.

وقبل ساعات من طرح الجزء الخامس من la casa de papel season 5 حرص بطل سلسلة لاكسا دي بابل، ألفارو مورتي، alvaromorte، على تشويق جمهوره عقب نشره للقطة الأخيرة من الجزاء الرابع لمسلسل la casa de papel season، فضلا عن نشره صورة جديدة لأبطال الجزء الخامس من لاكسا دي بابل la casa de papel season 5 episode 1.

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المصرى اليوم

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