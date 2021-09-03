الجونة يقترب من ضم ثنائي الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أقترب الثنائي شادي رضوان ومحمد فخري لاعبا فريق الاهلى من الرحيل إلى ناى الجونة، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.وكان النادى الساحلى قد دخل فى مفاوضات جاده خلال الايام القليلة الماضية من أجل الحصول على أكثر من لاعب ضمن صفوف فريق الأهلى على سبيل الاعارة .

وأبدي الجهاز الفنى للنادى الاهلى موافقة مبدأية ، على طلب الجونة، من أجل منح الثنائي، فرصة المشاركة في المباريات ، فيما طلب رضا شحاتة المدير الفنى للجونة سرعة التعاقد مع شميلس بيكلي لاعب الماقصة بعد فسخ تعاقده مع مصر الماقصة وكريم طارق لاعب انبي لتدعيم الجانب الهجومي الذي تأثر في الموسم الماضي برحيل النجم الكونغولي والتر بواليا.

و طلب رضا شحاتة المدير الفنى للجونة سرعة التعاقد مع شميلس بيكلي لاعب المقاصة بعد فسخ تعاقده مع مصر الماقصة وكريم طارق لاعب انبي لتدعيم الجانب الهجومي الذي تأثر في الموسم الماضي برحيل النجم الكونغولي والتر بواليا.