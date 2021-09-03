الطوارئ مجانا..هيئة الإسعاف تعلن رسوم نقل المرضى «تفاصيل»

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أكدت هيئة الإسعاف أن لائحة رسوم هيئة الإسعاف المصرية الجديدة تم تطبيقها منذ عام ٢٠١٩ ولم يتم تغييرها منذ تاريخه، مشيرة إلى أن خدمات ( الطارئه ) كما هي مجاناً، ولم ولن يتم فرض أي رسوم عليها وهي: الحوادث والحالات المرضية الطارئة ونقل أطفال الحضانات والمرضى بين المستشفيات الحكومية ( مجاناً ).

واوضحت الهيئة، أنه يوجد رسوم على بعض الخدمات ( الغير طارئه )، وهذه الرسوم موجوده منذ بداية عمل هيئة الإسعاف ولكن تم زيادتها مؤخراً نظرا لإرتفاع تكاليف التشغيل ( زيادة أسعار الوقود وقطع الغيار وسعر الدولار ) مثل: مريض لديه كشف في عيادة طبيب خاصه أو يرغب في التوجه إلى مستشفى خاصه يمكن نقله من المنزل إلى عيادة الطبيب- في حالة وجود مرض يمنع النقل بسياره عادية- برسوم يتم احتسابها طبقا للكيلو متر بحد أدنى ١٢٥ ج لمسافه من ١ كم ل ٢٥ كم وتزداد مع زياده المسافه طبقا للائحة مجلس إدارة هيئة الإسعاف، وحالات السفر خارج المحافظه تحسب طبقا لجدول أسعار مثال: المنيا- القاهره: 1275 جنيه، والمنيا أسيوط: 675، وكذلك الخدمات بأجر مثل تأمين مباريات الكره والاحتفالات والمنافسات الرياضية ونقل الحالات المرضية إلى المستشفيات الخاصة بناء على طلب المريض أو أهله تكون بالرسوم، وحالات النقل إلى أية جهه ليست مستشفى مثل المحكمة مثلا أو أي مصلحة حكومية أو من منزل إلى منزل هي خدمة غير طارئه بأجر .

وأكدت الهيئة، أن أي مصاب في حادث يتم نقله مجانا إلى أقرب مستشفى، وأي حاله طارئة في منزل أو أي مكان يتم نقلها مجاناً إلى اقرب مستشفى حكومي بدون أية رسوم، بالإضافة إلى حالات الأورام والغسيل الكلوي يتم احتسابها بنصف الأجر، وحالات مستشفي ٥٧٣٥٧ سرطان الاطفال جميعها بالمجان، ويتم إصدار قرار نقل بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنه بعد تقديم الأوراق التي تثبت موقف المريض مثل مرضى الغسيل الكلوي المزمن أو المتابعات المستمرة لفترات طويلة.