الأهلي يمدد تعاقد «شوبير» مع الفريق

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استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، برئاسة محسن صالح، على تمديد تعاقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الصاعد حال الموافقة على إعارته لأحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه استعداداً للموسم الجديد، ويرى مسؤولو الأهلى ضرورة تمديد تعاقد الحارس الشاب والذى ينتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بعد موسمين وذلك في محاولة للاستفادة منه مستقبلا حال تألقه في الإعارة.

وأبدى عدد من أندية الدوري الممتاز اهتمامهم باستعارة مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، لتدعيم صفوفها في الموسم المقبل خاصة نادي فيوتشر، لاسيما بعد قرار لجنة التخطيط بالأهلي التعاقد مع حارس مرمى سوبر في وجود الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي.