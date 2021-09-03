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كارتيرون يتحفظ على ضم «موهبه» دجلة

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كارتيرون يتحفظ على ضم «موهبه» دجلة كارتيرون يتحفظ على ضم «موهبه» دجلة

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تحفظ باتريس كراتيرون المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى على التعاقد مع احمد عاطف مهاجحم وادي دجلة، بعد عرضه عليه لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية، لتعزيز خط هجوم الفريق بعد تألق اللاعب مع الفريق الدجلاوى في المباريات التي شارك خلالها إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون لم يخطر إدارة نادى الزمالك برغبته في ضم اللاعب، ليبتعد عن حساباته في الموسم المقبل.

ولعب أحمد عاطف في أكثر من مركز مع دجلة ومنهم كافة مراكز الهجوم والوسط سواء على مستوى الجناح أو الارتكاز بخلاف كونه يلعب في مركز رأس الحربة وسيبحث اللاعب في الفترة الحالية العروض المقدمة إليه من أندية الدورى الممتاز لحسم انتقاله إلى أحد الأندية في الموسم الجديد التي ترغب في الحصول على خدماته بعد هبوط وادى دجلة

المصرى اليوم

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